Il dottor Giuseppe Fiorita nuovo Presidente di FederVita Puglia

l dottor Giuseppe Fiorita, medico anestesista di Copertino (Lecce) è il nuovo Presidente di FederVita Puglia, il coordinamento regionale dei Centri di aiuto alla Vita e delle sedi pugliesi del Movimento per la Vita. L’elezione è avvenuta nella riunione direttiva tenutasi ad Ostuni il 21 aprile.

Vicepresidente è la referente del Centro di Ostuni, Caterina Andriola, segretario Antonio Rizzo (Lecce) e tesoriere Antonio Palumbo (Noha). Fanno inoltre parte Del direttivo regionale Don Francesco Coluccia, componente anche del Direttivo nazionale, Denise D'Amato, Rosa Milazzo, Vincenza Ricco e Ferdinando Sallustio.

Il Movimento per la Vita italiano, nato nel 1978, conta su una rete nazionale di circa 400 centri che promuovono la cultura della vita e il diritto alla vita "dal concepimento alla morte naturale" fornendo qualificata assistenza e supporto sanitario, psicologico ed economico alle gestanti in difficoltà, tramite una rete di volontarie e volontari che se ne prendono cura, senza alcuna pressione psicologica e nel rispetto della libertà di scelta da parte delle donne.

L'Italia, come si sa, è in piena crisi demografica, con tutti gli effetti che già si possono notare, e che si noteranno sempre di più sull'organizzazione familiare e collettiva, se non vi saranno politiche attive in favore delle nascite. Su questo specifico argomento FederVita Puglia organizzerà in autunno un importante convegno dando voce a tutte le forze politiche e sociali del territorio regionale. I Centri di Aiuto alla Vita in Puglia sono 18, e si possono trovare i riferimenti di contatto su mpv.org/annuario-cav.

