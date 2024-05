Mesagne. I carabinieri arrestano 3 persone ed eseguono 3 segnalazioni

Operazione antidroga e anticrimine dei carabinieri di Mesagne che hanno tratto in arresto un commerciante trovato in possesso di sostanza stupefacente. Nella medesima operazione i militari hanno segnalato tre giovani in prefettura poiché avventori di droga. Nei giorni scorsi i carabinieri dopo alcune indagini hanno pianificato un blitz in un’attività commerciale. Durante i controlli hanno rinvenuta della marijuana e cocaina appartenente a un commerciante. L’uomo è stato tratto in arresto. Dopo le formalità di rito ha potuto beneficiare della detenzione domiciliare. Durante la medesima operazione gli uomini dell’Arma hanno intercettato tre giovani addosso ai quali è stata rinvenuta della sostanza stupefacente per uso personale. I tre sono stati segnalati al Nucleo operativo per le tossicodipendenze della Prefettura e adesso dovranno intraprendere un percorso terapeutico oltre che subire la sospensione di documenti, come la patente di guida, il passaporto, il porto d’armi.

Durante questa operazione i carabinieri hanno sequestrato alcune migliaia di euro probabile profitto di attività illecita. Infine, i carabinieri di Mesagne hanno individuato e arrestato un uomo che aveva trasgredito gli obblighi di pubblica sicurezza e andava in giro mettendo in atto atteggiamenti poco civili. L’uomo ha un curriculum criminale di tutto rispetto poiché in passato è stato l’autore di rapine, guida di automezzi senza patente, maltrattamenti, atti persecutori e finanche pusher. L’uomo per non farsi prendere dalle forze dell’ordine inscenava atteggiamenti pazzoidi. Alla fine, però, i carabinieri di Mesagne sono riusciti a individuarlo e arrestarlo. Su disposizione del magistrato è stato trasferito presso una ex struttura psichiatrica di Barcellone Pozzo di Gotto, in Sicilia. Ed ancora i militari hanno tratto in arresto un uomo sottoposto ad arresti domiciliari che se ne andava in giro prima dell’orario del permesso. Lo hanno fermato e denunciato per il reato di evasione. Non paco di tale provvedimento ieri mattina è uscito nuovamente di casa prima dell’orario concessogli. Questa volta è stato tratto in arresto per il perdurante reato di evasione. L’attività anticrimine dei carabinieri di Mesagne proseguirà anche nei prossimi giorni.

