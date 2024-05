MESAGNE. a Lab Creation il format unscripted per i social e la Tv con Antonio Tocci, autore di importanti produzioni iconiche di Mediaset e Sky

Partirà tra poche ore a Mesagne presso gli studi di Lab Creation un corso professionale importantissimo con un esperto di eccezione. Il corso è di scrittura di format unscripted per i social e la Tv mentre l’esperto è Antonio Tocci, autore di importanti produzioni iconiche di Mediaset e Sky come Battiti Live, Io Canto Generation, Lo Show dei Record, Scherzi a parte, solo per citarne alcuni.

Il corso ha la durata di tre giorni, dal 21 al 23 maggio 2024, dalle ore 18,30 alle ore 20,30, ed ha l’obiettivo di insegnare a concepire un format e svilupparlo fino alla sua realizzazione, con una esplorazione virtuale del mondo dell'autore e del content creator. Ogni corsista svilupperà il suo stile attraverso un metodo innovativo, dinamico e pratico, con un focus sulla scrittura di format, scalette e incontri con professionisti del settore. Il progetto si inserisce all'interno di Galattica Rete Puglia Giovani, del Nodo di Mesagne gestito dall'Associazione Collettivo Music’Arte ed ha visto la sua realizzazione grazie al contributo di idee e di dedizione del consigliere comunale con delega alle Politiche giovanili, Vincenzo Sicilia, e del sindaco Toni Matarrelli. Questo laboratorio, unico nel suo genere, si preannuncia come un faro di creatività e di opportunità per i giovani del territorio e oltre. La costruzione di questa rete di collaborazioni rappresenta un passo avanti verso la valorizzazione del talento giovanile e la creazione di uno spazio in cui l'innovazione e l'arte trovano terreno fertile per crescere e prosperare.

A partire sono già pronti i primi 18 giovani provenienti da tutto il Sud Italia entusiasti a vivere un’esperienza professionale grazie agli insegnamenti di Antonio Tocci che farà vedere anche tutto ciò che ruota intorno alla figura dell’autore televisivo.

---------------

