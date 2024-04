Il 25 aprile a Mesagne

Grande partecipazione della comunità mesagnese agli appuntamenti del 25 aprile in cui si ricorda la Liberazione d’Italia dai nazifascisti. Grandi protagonisti della giornata sono stati i bambini e i ragazzi che con la loro gioia hanno sottolineato il valore della libertà e dell’uguaglianza in un periodo in cui nel mondo la pace è solo un pensiero effimero. A presiedere le iniziative è stato il presidente del consiglio comunale, Omar Ture, in vece del sindaco Toni Matarrelli impegnato a Brindisi in qualità di presidente della Provincia negli eventi provinciali. “L’anniversario targato 2024 – ha esordito il presidente Ture - è stato un 25 aprile che ha visto una partecipazione particolare delle scuole e degli studenti di ogni ordine e grado. Dalle elementari alle superiori i docenti e gli studenti hanno svolto un lodevole lavoro didattico sull’importanza di questa giornata per l'Italia, che nel 1945 fu liberata dalla tirannia del nazifascismo. Le poesie, i canti e le riflessioni dei nostri ragazzi hanno fatto commuove tutta l'Amministrazione ed i tanti genitori e nonni presenti in villa comunale”.

Alla giornata che è stato dato il titolo di “Io sono partigiana – Io sono partigiano” è iniziata con il raduno dei partecipanti, alle ore 9,30, in piazza Orsini del Balzo, dove il museo della Memoria Militare, alias Mumemi, in cui sono conservati oggetti e armi della prima e seconda Guerra Mondiale, è rimasto aperto per l’intera giornata. Particolare attenzione è stata data alla mostra fotografica allestita a margine del Mumemi con immagini di prima mano relative alla Resistenza curata dall’associazione “Combattenti e Reduci” sezione di Mesagne. In piazza si sono esibiti la banda musicale giovanile “Città di Mesagne” e il gruppo chitarristico della scuola secondaria di primo grado “Materdona – Moro”. La seconda parte della manifestazione si è svolta villa Comunale, dove il corteo dei partecipanti è giunto alle ore 11 e in cui ci sono stati i saluti del presidente del Consiglio, Omar Ture. L’Anpi ha curato l’esposizione degli elaborati artistici degli studenti e il reading tematico sulla Resistenza realizzato con tutte le scuole mesagnesi. Ed è qui che c’è stata l’animazione musicale degli studenti del plesso “Moro” e dell’istituto “Epifanio Ferdinando”. Infine, sul prato del castello Normanno-Svevo c’è stata la piantumazione di papaveri e alle ore 12,30 la manifestazione si è conclusa con l’esibizione finale della banda giovanile.