Gli studenti della 3° turistico dell’Ist. Epifanio Ferdinando, con Federico II, alla Fiera Franca Medievale di Mesagne

Sin dal Medioevo la città di Mesagne (Br) – Puglia, in due periodi dell’anno era meta di pellegrini e Cavalieri Crociati dei diversi Ordini provenienti anche da nazioni vicine che, prima di imbarcarsi nell’allora porto di Torre Guaceto e di Brindisi, per andare in pellegrinaggio e/o combattere nella Terra Santa, i forestieri erano accolti e rifocillati dai locali regnanti e dal popolo mesagnese.

In attesa delle navi che li avrebbe trasportati nel luogo prescelto si accampavano fuori le mura della città riunendosi in preghiera per il lungo viaggio.

I mercanti del circondario di Mesagne approfittando di queste preziose e numerose presenze forestiere allestivano una “Fiera Spontanea” vendendo e barattando di tutto consentendo ai pellegrini e ai cavalieri di rifornirsi di ogni bene che occorreva per la traversata e la permanenza in Terra Santa, creando così una florida economia in tutto il territorio circostante.

I regnanti di quel tempo, per favorire la commercializzazione dei prodotti e beni locali nei confronti dei pellegrini, diedero disposizione che per l’intero periodo delle Fiere da maggio a settembre non venissero pagate le dovute tasse, da questo documentato riferimento storico nasce la rievocazione della “Fiera Medievale Franca” (franca perchè esente da tasse).

Nel conservare fedelmente il profilo storico della manifestazione, la riproposizione non vuole essere solo una Rievocazione di uno spaccato di storia del territorio; già dal Medioevo pellegrini e cavalieri provenienti anche da nazioni vicine, spinti dalla fede, posero anche nella nostra terra le prime pietre per la costruzione dell’attuale Europa.

La Fiera Franca sabato 8 e domenica 9 ottobre u.s., a cura di MEGHY COSTUMES D’EPOQUE ha ripreso vita nel centro storico Mesagnese e la corte di Federico II, impersonato per l’occasione dall’attore Giuseppe Neglia, è stata animata da Principesse, Dame, Cavalieri Crociati, Falconieri, incantatori di serpenti, giullari, il tutto allietato da danze medievali

Ed a questo importante appuntamento, facente parte del patrimonio culturale materiale della città di Mesagne, non poteva mancare la presenza degli studenti dell’Istituto Economico “sezione Turismo” Epifanio Ferdinando.

I ragazzi dell’indirizzo Turistico, infatti, hanno partecipato a varie attività all’interno dell’evento, attivandosi come figuranti nel corteo storico, ognuno con un proprio ruolo, e vivendo completamente l’atmosfera medievale sapientemente ricostruita dagli organizzatori. E’ stato un momento di studio ed apprendimento extrascolastico che ha consentito agli allievi dell’Epifanio Ferdinando di meglio comprendere, vivendoli realmente, usi e costumi di un’epoca remota, il Medioevo appunto, e una antica tradizione territoriale.

La partecipazione alla Fiera Franca Medievale di Mesagne, cui hanno preso parte gli studenti della 3°A indirizzo Turistico dell’Ist. Economico di Mesagne, rappresenta solo uno degli appuntamenti con la Cultura cui i giovani allievi prenderanno parte, rientrando negli obiettivi dell’Istituto Turistico medesimo e che proietteranno i ragazzi in prospettive professionali inerenti e future.

