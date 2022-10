SuperEnalotto, la Puglia a segno un “5” da oltre 29 mila euro

La Puglia torna a sorridere con il SuperEnalotto: nel concorso del 18 ottobre, come riporta Agipronews, un giocatore ha centrato un “5” del valore di 29.609,16 euro. La giocata vincente è stata convalidata presso l’edicola di via Foggia 112 a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Il Jackpot, intanto, continua a salire toccando quota 291,5 milioni di euro - il montepremi più alto nella storia del gioco - che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Puglia l’ultimo "6" è quello da 26 milioni di euro realizzato a gennaio del 2014, a Bari.

