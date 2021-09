Carceri, Macina (M5S): "Massima attenzione per la realtà di Brindisi"

Questa mattina la Sottosegretaria alla Giustizia Anna Macina ha visitato il carcere di Brindisi. Ad accompagnarla il provveditore di Puglia e Basilicata Giuseppe Martone e una delegazione dei vertici del penitenziario, fra cui la direttrice reggente Maria Teresa Susca e il comandante di reparto Benvenuto Greco. La Sottosegretaria ha visitato tutte le sezioni della casa circondariale, compreso il nuovo padiglione di prossima inaugurazione. "La visita di questa mattina - dichiara Macina - mi ha permesso di approfondire la conoscenza dell'importante realtà penitenziaria di Brindisi. Ho potuto visitare il nuovo padiglione dell'istituto, in cui lo Stato ha investito oltre 3 milioni e mezzo di euro, che fra poco potrà essere utilizzato, mettendo a disposizione nuovi e più adeguati spazi. Ritengo sia altrettanto fondamentale il ruolo svolto dalle convenzioni sottoscritte con gli enti territoriali nell'integrazione dei detenuti che possono svolgere attività lavorativa. L'auspicio è che anche le aziende del territorio siglino queste convenzioni e/o protocolli, per irrobustire il processo di integrazione di chi ha assoluta necessità di rientrare armonicamente nel tessuto sociale, contribuendo ad abbassare il tasso di recidiva. È stata una visita utile e ricca di stimoli, in cui ho raccolto le testimonianze di chi vive quotidianamente la realtà carceraria e si occupa della sua gestione. Il prossimo 14 settembre sarò a Rebibbia, dove proseguirò questa serie di visite negli istituti di pena del nostro Paese" conclude.

