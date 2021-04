Covid. Il Presidente Emiliano spiega che si è mollato sui controlli per timore di tensioni

«Purtroppo il ministero dell’Interno non riesce a controllare i flussi» dei cittadini, «i sindaci hanno qualche vigile urbano ma non ce la fanno. Forse, è una mia interpretazione, c'è stata una volontà di mollare un pò sui controlli perché c'è una tale tensione sociale che evidentemente hanno timore che stringere troppo i controlli potrebbe provocare esplosioni. I controlli non ci sono mai stati in Italia sui cittadini che sbagliano». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a Timeline su Skytg24. Emiliano ha quindi lanciato un appello ai cittadini: «Vi prego di autogestirvi, anche andare a fare gli auguri a una persona cara può essere pericoloso». «Le messe - ha concluso - si possono fare per tv, evitate per favore i contatti sociali».