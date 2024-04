Latiano: una Piazza di Parole, di Arte e di Musica

Nel cuore pulsante del Comune di Latiano, grande attesa per l'avvio della rassegna letteraria "La Piazza delle Parole. Una rassegna di storie e incontri", promossa, ideata e organizzata dall'Amministrazione Comunale di Latiano. L'Assessore alla Cultura, Monica Albano, insieme al dinamico Patto Locale per la Lettura latianese, un intreccio di forze che unisce associazioni, librerie, istituti scolastici e singoli cittadini, hanno dato vita ad un programma di eventi aderendo alla campagna nazionale “Il Maggio dei Libri” del Centro per il Libro e la Lettura del MiC.

Lunedì 29 aprile avrà avvio un programma che celebra la parola scritta, gli autori, i libri e le storie, dove la narrazione, la musica e l'arte convergono in un'unica e coinvolgente esperienza culturale. Attraverso libri, mostre d'arte e concerti, l'Assessorato alla Cultura si propone di offrire alla comunità di Latiano stimoli e conoscenze inedite, tessendo un legame profondo con il territorio e le sue radici.

La Piazza delle Parole celebra la creatività, le storie e i libri dando spazio ad autori locali come Giovanni Barco, Michele Maria Camassa, Chiara Fina, Lino Zaccaria, Mino Metrangolo e Antonio Montinaro, romanzi, saggi, poesia e pezzi di vita, tra di essi trovano posto racconti di figure emblematiche come il Beato Bartolo Longo e la contessa Marianna De Fusco, che hanno lasciato un'impronta indelebile non solo nella storia di Latiano.

Tra i protagonisti di questa rassegna, spiccano i discendenti di Agesilao Flora, le cui opere e talento artistico saranno esposti in una suggestiva mostra d'arte. Da generazioni, sin dall'Ottocento, la famiglia Flora tramanda un patrimonio di creatività e sensibilità, un talento che intende rendere omaggio alla storia e alla cultura locali condividendo con la comunità latianese e gli amanti dell'arte opere di straordinaria bellezza. La mostra si arricchisce di un momento di eccezionale interesse che intende tessere un filo conduttore tra scienza, arte e vita con Massimo Marangio e Fabrizio Vinci.

La musica arricchisce la Rassegna sia nei singoli eventi previsti sia con un concerto del Mefitis Quartet a cura dell'Associazione ArmoniE.

<<La Piazza delle Parole vuol essere un'oasi di autenticità e connessione umana>> afferma l'Assessore alla Cultura, Monica Albano <<attraverso la condivisione di storie, arte e musica, la comunità di Latiano si riunisce per celebrare la ricchezza e la diversità del suo patrimonio culturale, rafforzando il legame tra le generazioni e le radici del territorio.>>

La Piazza delle Parole ha avvio il 29 aprile e si conclude il 17 giugno con otto appuntamenti serali in calendario, l'accesso è libero e gratuito.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci