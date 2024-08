Giovane colpito da un priettile vagante. Indagano i carabinieri

La notte scorsa si è sfiorata la tragedia a Campo di Mare, lido di San Pietro Vernotico, dove un giovane è stato ferito di striscio a un polpaccio da un proiettile vagante. I giovani erano in spiaggia per trascorrere qualche ora in serenità quando hanno udito alcuni colpi di arma da fuoco. Uno di questi ha ferito un giovane che era in spiaggia a un polpaccio. Fortunatamente la ferita non è grave. Quello che è grave è che siano stati sparati impropriamente e illegalmente dei colpi di arma da fuoco. Sul posto sono giunti i carabinieri di San Pietro che hanno avviato le indagini. I colpi sarebbero stati sparati dall'alto in basso verso la spiaggia.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci