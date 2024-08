Mesagne. I Nas bloccano attività di affittacamere abusiva

I carabinieri del Nas hanno eseguito un controllo sulle attività commerciali di Mesagne, trovando una situazione non conforme alla normativa. In pratica si tratta di un centro estico con annessa una camera da letto con due posti che svolgeva attività di affittacamere. I carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Taranto hanno evidenziato la presenza dell’attività di affittacamere con annesso servizio di centro benessere costituita principalmente su due piani di cui: al piano rialzato, la presenza dell’attività di affittacamere consistente in 1 camera con 2 posti letto; al piano internato, la presenza di locali del centro benessere ed ulteriori locali alloggiativi. Inoltre, durante il controllo è stato verificato l’assenza di ulteriori SCIA o altro titolo abilitante/autorizzativo, all’interno dei locali riguardanti l’attività di estetisca e affittacamere e anche che da nessuna delle pratiche presenti agli atti, risulta che le stesse siano tra loro complementari e/o collegate fra loro; da parte sua l’ASL Brindisi compartimento di Mesagne, Dipartimento S.I.A.N e S.I.S.P., eseguita la verifica dei requisiti igienico-sanitari ed il Comando di Polizia Locale ed all’Ufficio Urbanistica – Edilizia del Comune di Mesagne, in riferimento alle proprie competenze, effettueranno i dovuti e necessari controlli ed ad emettere eventuali atti conseguenziali. Così il Comune ha emesso l'ordinanza 381 con la quale ha diffidato la proprietaria dell'attività commerciale a non utilizzare le "camere/alloggi in assenza delle relative procedure previste in ordine alla comunicazione inizio attività e/o altri adempimenti amministrativi; e a non utilizzare i locali dedicati al centro estetico/benessere ad un uso diverso da quello previsto dalla Scia per l’apertura di attività di estetista".

