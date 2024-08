Mesagne. Denunciato il proprietario del cane che ha azzannato la signora

Una signora che a Mesagne stava portando a passeggio il suo cane è stata attaccata da un altro cane che prima le ha morso un braccio e poi si è avventato all’animale della donna mordendolo prima alla gola e poi a una zampa. La signora è stata portata in ospedale dove gli sono stati applicati dei punti di sutura. Entrambi i cani sono di proprietà. Sul posto sono intervenuti sia i vigili urbani sia la polizia. I proprietari del cane che ha assalito la signora con il suo peloso sono stati denunciati per l’incauto affidamento. La polizia sta indagando sull’episodio per verificare se, in base a tutti gli accertamenti espletati, ci saranno gli estremi per successivi risvolti di natura penale. Nella serata di lunedì, intorno alle ore 22,30, una signora stava passeggiando in via Pacinotti, a qualche decina di metri dal parco Potì, con il suo husky, rigorosamente tenuto al guinzaglio.

Lo aveva portato a fare la passeggiatina serale. Mentre stava rientrando nel condominio in cui risiede, per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia, è stata attaccata da un altro cane che prima si è avventato sul braccio della signora, azzannandolo, e poi ha rivolto le sue attenzioni verso l’husky che ha addentato al collo e successivamente alla zampa sinistra. La signora con il braccio che si riempiva di sangue ha iniziato a gridare e a chiedere aiuto. Diverse persone sentendo le urla della donna si sono avvicinate e hanno cercato invano di dividere i due animali. Purtroppo il cane probabilmente sfuggito al controllo del suo conduttore non lasciava la presa. A quel punto un inquilino del terzo piano dello stabile che si era affacciato per vedere cosa stava accadendo in strada ha preso un secchio di acqua e l’ha gettato giù sui cani. Solo in quel momento il cane assalitore ha mollato la presa e la situazione si è normalizzata. Almeno sul piano dell’aggressione poiché la signora rimasta ferita al braccio è stata soccorsa e trasportata presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi.

Qui è stata sottoposta ad accertamenti e relativa profilassi. Successivamente è stata trasferita presso il reparto di chirurgia Plastica in cui le sono stati applicati una trentina di punti di sutura. L’husky rimasto ferito al collo e alla zampa sinistra è stato trasportato presso una clinica veterinaria per le cure del caso. In via Pacinotti sono giunti i vigili urbani e la polizia che hanno avviato le indagini iniziando dal ricostruire l’intera vicenda. E quello dell’aggressione dei cani è un argomento di grande attualità in Italia. L’argomento è ben regolamentato poiché l’ordinanza del 3 marzo 2009 del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali all’articolo 1, comma 1, prevede che “Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso”.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci