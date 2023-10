Ottobre rosa, la camminata per la prevenzione nel parco del Cillarese, Domenica 29 ottobre dalle 9.30 e per tutta la mattinata, nel parco urbano del Cillarese a Brindisi, in programma la “Camminata per la prevenzione - Cillarese in rosa”. L’evento è organizzato dall’Unità operativa di Oncologia medica del Perrino, in collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti di Brindisi e con il patrocinio di Asl e Comune.

“Con la camminata – spiega Saverio Cinieri, direttore del reparto, coordinatore della Breast Unit e presidente nazionale Aiom (Associazione italiana oncologia medica) - prosegue la nostra collaborazione con l’Ordine dei farmacisti. Il mese di ottobre è ormai associato al colore rosa perché dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la neoplasia più frequente nelle donne. Su questo fronte, sono numerose le attività svolte dai farmacisti, tutti con la spilletta ‘Nastro rosa’ sul camice. Tra queste anche la compilazione di un questionario: i dati raccolti saranno utili per valutare il grado di attenzione che c’è nella nostra provincia rispetto a una patologia molto diffusa”.

“Non dobbiamo mai dimenticare – aggiunge il presidente dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Brindisi, Antonio Di Noi - che la prevenzione resta sempre la cura più efficace. I farmacisti – prosegue - sono impegnati a dare un importante contributo per sensibilizzare le donne a effettuare con maggiore rigore i controlli periodici e ad adottare un più corretto stile di vita, presupposto imprescindibile per ridurre la probabilità di ammalarsi”.

Supporteranno l’iniziativa le associazioni Cuore di Donna, Andos, Le Civette del Salento, Komen Italia e Fondazione Di Giulio oltre alle associazioni dei farmacisti Agifar Brindisi e Farmacisti volontari della Protezione civile Puglia che animeranno gli stand presenti lungo il percorso fornendo informazioni sanitarie e buone abitudini da seguire per una vita attiva e in salute.

