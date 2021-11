Giornata della trasparenza con l'Autorità idrica pugliese

Giornata della trasparenza di Autorità Idrica Pugliese: "Tuteliamo il principio della trasparenza con il sistema di anticorruzione internazionale ISO 37001”.

Trasparenti come l’acqua, non è solo un semplice modo di dire.

“Lo scorso 8 luglio abbiamo adottato il nuovo piano d’ambito, uno strumento strategico importante e di lungo periodo, che proietta il programma degli interventi fino al 31 dicembre 2045. Ai 7 miliardi di euro - ha spiegato il presidente di Autorità Idrica Pugliese, l'on. Antonio Matarrelli - di cui 1 miliardo da spendere entro il 2023, si aggiungeranno ulteriori risorse previste dal PNRR, da spendere nei prossimi 7 anni, per finanziare altri interventi finalizzati all’ammodernamento ed efficientamento delle reti idrico-fognarie e degli impianti di depurazione”.

Un piano ambizioso, che impone impegno ed attenzione sul piano tecnico, economico e giuridico e che non può prescindere dal principio di “trasparenza”. L’incontro online che si è svolto ieri (lunedì 8 novembre) ha avuto come tema centrale proprio il “sistema di gestione anticorruzione standard ISO 37001”. Oltre al presidente Matarrelli sono intervenuti: Cosimo Ingrosso, direttore amministrativo AIP; Vincenzo Doronzo, presidente OIV di AIP; Vincenzo Renna, legale e esperto del sistema di gestione anticorruzione adottato da AIP; Michele Abbaticchio, funzionario AIP; Roberta Rana, funzionario AIP; Vito Colucci, direttore generale AIP.

Gli interventi sono stati coordinati da Lorenzo Di Cosmo, addetto stampa di AIP.

Autorità Idrica è il primo ente a partecipazione pubblica della Regione Puglia che ha scelto di adottare un sistema di conformità e controllo di respiro internazionale. Un'opzione che consentirà ai cittadini pugliesi di misurare la qualità del servizio idrico integrato non solo dal punto di vista tecnico, ma anche rispetto alla possibilità di accesso alle informazioni, ai dati e alle decisioni adottate dai vari enti coinvolti nella gestione dell’acqua pubblica, rispondendo alla domanda di trasparenza formulata dalle istituzioni europee.

Nella giornata di ieri, presso il Salone di Rappresentanza della provincia di Brindisi, si è intanto tenuto anche il primo incontro di presentazione del nuovo Piano d’Ambito, illustrato in conferenza stampa lo scorso 6 ottobre.

“È stata l’occasione per incontrare tutti i sindaci, per chiarire loro le modalità degli interventi, comune per comune”, ha dichiarato il presidente Matarrelli.

All’iniziativa hanno partecipato il presidente della provincia di Brindisi, Riccardo Rossi; il direttore amministrativo AIP, Cosimo Ingrosso; Raffaele Piemontese, assessore regionale alle Infrastrutture, Risorse Idriche e Tutela delle acque; Francesco Crudele, consigliere del Cda di AQP; Vito Colucci, direttore generale di AIP.

Nelle prossime settimane gli incontri proseguiranno negli altri cinque capoluoghi regionali.