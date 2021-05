Dati vaccinazione Puglia, Amati: “Immunità il 27 settembre 2021. Bisogna recuperare un mese”

“Con questo andamento raggiungeremo l’immunità di popolazione, cioè l’80% dei cittadini vaccinati con due dosi, il 27 settembre 2021. Non appena potremo contare su un numero maggiore di consegne, bisognerà recuperare almeno un mese, così da affrontare con minori preoccupazioni la stagione autunnale”.

Lo dichiara il Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati, commentando i dati aggiornati alle ore 17:06

Ieri, domenica 30 maggio, sono state somministrate 19.742 dosi.

-8.555 rispetto a sabato 29,

-20.815 rispetto a venerdì 28,

-18.505 rispetto a giovedì 27.

Ad oggi sono state consegnate 2.427.715 dosi di vaccini, delle quali sono state somministrate 2.340.576.

Nello specifico sono 1.612.401 le prime dosi e 728.175 le seconde dosi.

Risultano in giacenza 87.139 dosi.

Il punto sull'immunità.

La percentuale dei pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose è del 40,79% (nella classifica nazionale in posizione numero 7 e sopra la media nazionale del 39,29%) mentre il 18,42% ha ricevuto anche la seconda dose (nella classifica nazionale nella posizione numero 14 e sotto la media nazionale del 19,15%).

Con questo andamento raggiungeremo l’immunità, cioè l’80% della popolazione vaccinata con due dosi, il 27 settembre 2021.

Il punto sull’utilizzo dei singoli vaccini.

VAXZEVRIA (ASTRAZENECA) dosi consegnate 548.100, dosi somministrate 542.656. Giacenza 5.444. Il 77,47% dei vaccinati attende la seconda dose.

Ieri, domenica 30 maggio, sono state somministrate 1.547 dosi di Vaxzevria (AstraZeneca), +720 rispetto al giorno precedente.

PFIZER/BIONTECH dosi consegnate 1.564.015, dosi somministrate 1.551.021. Giacenza 12.994. Il 43,93% dei vaccinati attende la seconda dose.

Ieri, domenica 30 maggio, sono state somministrate 16.664 dosi di Pfizer/BioNTech, -7.177 rispetto al giorno precedente.

MODERNA dosi consegnate 233.600, dosi somministrate 200.773. Giacenza 32.827. Il 45,1% dei vaccinati attende la seconda dose.

Ieri, domenica 30 maggio, sono state somministrate 403 dosi di Moderna, -2.612 rispetto al giorno precedente.

JANSSEN dosi consegnate 82.000, dosi somministrate 46.126. Giacenza 35.874.

Ieri, domenica 30 maggio, sono state somministrate 1.128 dosi di Janssen, +514 rispetto al giorno precedente.

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni.

La Puglia è in quarta posizione nella classifica generale nazionale: su 2.427.715 dosi consegnate, sono state somministrate 2.340.576, pari al 96,4%.

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni per fasce d’età.

Quarta per la fascia +90 (102,35%);

Quinta per fascia 80/89 (95,34%);

Prima per fascia 70/79 (90,51%).

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni per fasce d’età e su entrambe le dosi.

Undicesima per la fascia 90+ (83,0%)

Decima per la fascia 80/89 (83,6%)

Decima per la fascia 70/79 (34,6%)

Il punto sull’obiettivo settimanale fissato dal Commissario straordinario, calcolato su un obiettivo nazionale di 500mila somministrazioni al giorno.

Nel periodo 25 maggio - 31 maggio 2021, in Puglia sono state somministrate 206.261 dosi, cioè 28.320 dosi in meno rispetto all’obiettivo fissato di 231.941.

