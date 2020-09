ALLERTA METEO ARANCIONE: DALLE ORE 15 DI OGGI, VENERDI’ 25 SETTEMBRE, FINO ALLE ORE 21 DI DOMANI

Il messaggio di allerta meteo riferito al territorio comunale di Mesagne, diramato dalla Regione Puglia, sezione Protezione Civile, prevede un livello di codice arancione per venti di forte burrasca.

Il Centro Operativo Comunale - C.O.C. assicurerà nell'ambito del territorio del Comune di Mesagne la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione. Il servizio trova ubicazione presso la sede del Comando di Polizia Municipale in via Galvani, tel. e fax 0831/771893. Si raccomanda la massima prudenza.

Si consiglia: di prestare maggiore attenzione alla guida di autoveicoli e di procedere a velocità moderate; di evitare le zone esposte a forte vento; di non sostare lungo viali alberati; di non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote e, se è strettamente necessario l'uso dell'auto, si raccomanda di tenere le luci accese e di rimuovere tutti gli oggetti che potrebbero essere trasportati dal vento e rappresentare un pericolo per l'incolumità pubblica.