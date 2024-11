Grande mostra a Mesagne, domani focus su Guido Reni per il suo 459° compleanno Argentieri: «Nel 2025 si amplia il progetto culturale di Puglia Walking Art»

La Mostra organizzata nell’ambito del Protocollo d’Intesa Puglia Walking Art da Micexperience Rete d’Imprese, con enti promotori il Comune di Mesagne e la Regione Puglia, in collaborazione con il Ministero della Cultura, solo la settimana scorsa è stata indicata dai media come quella più visitata in Puglia nel corso dei mesi scorsi e si prepara a nuove iniziative collaterali, che partiranno da metà novembre in avanti.

«In questa domenica intanto il focus sarà sul “divino Guido Reni”, come lo ha presentato nel vernissage il prof. Carofano – dice Pierangelo Argentieri, motore del protocollo d’intesa “Puglia Walking Art” -. Le schede in catalogo, del resto, ci dicono l’importanza delle due opere in mostra, un “San Giuseppe con Bambino” ed una “Santa Cecilia”, e confermano quanto sia importante festeggiare il 459° compleanno di questo artista, nato a Bologna il 4 novembre del 1575. La provenienza delle due tele – aggiunge Argentieri – è la dimostrazione evidente del progetto di questa mostra che mette insieme, come del resto fa sempre Puglia Walking Art, pubblico e privato, istituzioni pubbliche e collezionisti privati».

Ma il progetto Puglia Walking Art, proprio in questa fase in cui prolunga la mostra di Mesagne e avvia i programmi del 2025, guarda decisamente in avanti. «Il consenso dei visitatori e i loro lusinghieri giudizi, uniti al numero delle presenze di invitano ad ampliare il progetto culturale di Puglia Walking Art. Abbiamo sempre detto che la mission è quella di valorizzare il territorio pugliese e le sue radici culturali attraverso il coinvolgimento delle risorse locali anche con l’ausilio e la contaminazione esterna di grandi artisti – sostiene ancora Pierangelo Argentieri -. Questo assunto vuol dire che oltre che nel Castello di Mesagne ci prepariamo a nuovi eventi culturali in altre Comunità cittadine. Vogliamo creare una rete di relazioni e di scambi – prosegue - che possono solo far crescere il territorio, coinvolgendo Comunità cittadine anch’esse cariche di storia e di cultura che vogliono condividere un’ampia progettualità in tema di turismo culturale di elevato livello».

Anche domenica 10 novembre, la mostra sarà aperta al pubblico dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20 (info 3270112818 o segreteria@pugliawalkingart. com).

