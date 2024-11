VERSO IL FORUM GIOVANI DI BRINDISI

"Costruzione"

giovedì 14 novembre

dalle ore 15,00 alle 17,00

Brindisi – Palazzo Guerrieri

Giovedì 14 novembre, dalle ore 17, presso Palazzo Guerrieri (via Congregazione, Brindisi), è in programma il nuovo appuntamento con l’iniziativa “Verso il Forum Giovani Brindisi” promossa dal Nodo di Brindisi “Galattica – Rete Giovani Puglia”.

L’incontro è dedicato al tema della “Costruzione” di idee e azioni, immaginati e progettati dai giovani cittadini per i propri coetanei e rivolti all’intera comunità.

Ospite dell’incontro Francesco Liaci, presidente della Consulta giovanile di Gallipoli.

L’appuntamento è rivolto ai ragazzi e alle ragazze tra i 19 e i 35 anni e nasce con l’intento di rendere le giovani generazioni di cittadini protagoniste nel processo di progettazione condivisa che condurrà il gruppo di lavoro alla formulazione dello statuto per la nascita del primo Forum Giovani Brindisi.

Il Forum Giovani è uno strumento di partecipazione alla vita locale creato e guidato dalle nuove generazioni di cittadini. Espressione di confronto, scambio e rappresentanza dei ragazzi e delle ragazze della città, dà forma a un’esperienza virtuosa di cittadinanza partecipata come sperimentato in altre città d’Italia.

“Verso il Forum Giovani Brindisi”, inoltre, è un’iniziativa ideata per permettere ai giovani cittadini di avere nuove occasioni per conoscersi, confrontarsi, fare rete, scambiare buone pratiche e progettare insieme una governance partecipata delle politiche locali, fuori dalle sedi istituzionali.

Il terzo appuntamento in programma, “Azione – Idee e progetti per creare un modello del Forum Giovani Brindisi”, è fissato per giovedì 12 dicembre.

Galattica - Rete Giovani Puglia è un’iniziativa della Regione Puglia, a cura della Sezione Politiche Giovanili e di Arti - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, diretta a fornire ai giovani pugliesi servizi per l'informazione, l'accompagnamento e il supporto all'attivazione ed a promuovere azioni di animazione territoriale tra pari, all'interno di spazi pubblici già destinati ad accogliere iniziative a favore del mondo giovanile.

L’incontro è aperto a rappresentanti di associazioni, studenti, associazioni di categoria, rappresentanti degli studenti, enti del terzo settore, singoli cittadini, gruppi informali.

Per partecipare agli incontri è consigliato iscriversi compilando il form al seguente link:

Per ricevere informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello di Galattica, all’interno di Palazzo Guerrieri (Martedì / Giovedì: 14.00 - 18.00), chiamare il numero 0831.361932 o inviare una email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.