A Mesagne il 17 febbraio omaggio a Giulio Cesare Vanini, il “Giordano Bruno di Puglia”

Il 9 febbraio 1619, per determina della “Santa” Inquisizione veniva torturato e portato a morte Giulio Cesare Vanini filosofo di Taurisano (Lecce). Nel seicento Giulio Cesare Vanini Giordano Bruno, Baruch Spinoza, Galileo Galilei con la loro testimonianza hanno acceso la fiaccola dell’Illuminismo. A Mesagne un convegno nell’auditorio Castello comunale ore 18:00 nell’anniversario del rogo di Giordano Bruno (17/02/1600).

Il professore di storia di filosofia moderna dell’Università del Salento Mario Carparelli, uno dei massimo studiosi di Vanini racconterà la vita e la fortuna di quello che può essere definito il più famoso tra i filosofi di Puglia, conosciuto e studiato più in Germania Francia Inghilterra che non in Italia.

A Mesagne il seicento, il secolo di Vanini, Galileo e Bruno fu un un secolo di fermento. Ebbe i natali a Mesagne e ne fu sindaco il medico Epifanio Ferdinando. Si sviluppò per il suo tramite l'”accademia degli affumicati”. A contestualizzare il seicento a Mesagne contribuirà Enzo Debonis del centro studi Antonucci.

Programma:

Saluti: Antonio Mattarelli sindaco

Interventi:

Enzo Debonis “Epifanio e gli Affumicati nella Mesagne del seicento”

Mario Carparelli “Giulio Cesare Vanini, il filosofo, l’empio, il rogo”

Modera: Antonio Licciulli