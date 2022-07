Lido Cerano è la leva per cambiare la storia del turismo balneare brindisino

A Brindisi si sta facendo l’impossibile per rilanciare il turismo, in particolare quello collegato al mare ed alla ruralità, sulla costa nord quanto sulla costa sud, in Confartigianato da alcuni anni incoraggiamo i giovani e le donne ad investire in questo settore, li sproniamo ad utilizzare gli Avvisi della Regione Puglia, pubblicati proprio per incentivare attività del settore balneare, trainante per tante attività collegate, da quelle agricole e forestali, nei pressi del Lido abbiamo uno dei più importanti polmoni naturali e tra le più importanti aziende vitivinicole, a quelle del turismo in bici e a cavallo, sino alle escursioni che si effettuano con giovani guide turistiche naturalistiche.

Privare i cittadini, ed i turisti, della possibilità di raggiungere indistintamente un Lido della costa nord piuttosto che un Lido della costa sud è un errore, commesso probabilmente per una distrazione o una svista tecnica e, ci auguriamo, non per una scelta economica volta a risparmiare i costi di qualche tratta ritenuta meno importante.

Tagliare un servizio pubblico nell’era in cui siamo tutti impegnati a disincentivare l’utilizzo dell’auto privata appare inspiegabile, per la nostra Confederazione che lavora ogni giorno per facilitare il rapporto tra imprese e pubbliche amministrazioni tali fatti hanno dell’incredibile, gli ostacoli posti sul cammino di crescita di un’impresa appaiono sempre più alti e imprevedibili, lungaggini, dinieghi, interpretazioni diverse delle leggi e dei regolamenti sembra non finiscano mai, il compito di incoraggiare tanti che scelgono di rischiare e di mettersi in proprio diventa sempre più arduo e impegnativo, ed i buoni esempi, come i soci del Lido Cerano, temiamo possano gettare la spugna.

La Confartigianato, qualora il problema dovesse perdurare, chiederà un incontro con i rappresentanti della STP, siamo comunque sicuri che il problema sarà risolto nel brevissimo tempo con l’intervento di almeno uno dei soci della Società Trasporti Pubblici.

Il Direttore Prov.le Confartigianato

Teodoro Piscopiello

