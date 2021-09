Mesagne. Incidente stradale con 5 feriti

Un incidente stradale si è verificato questa sera poco dopo le ore 20 lungo la provinciale che collega Mesagne a San Donaci. Per cause ancora in fase di accertamento tre auto, una Alfa Giulietta, una Citroen C4 e una Lancia Y, si sono scontrate, 5 persone sono rimaste ferite. Fortunatamente non gravi. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e le pattuglie dei vigili urbani. Oltre ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la provinciale che è rimasta chiusa al traffico per permettere i soccorsi e i rilievi.