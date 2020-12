Carovigno. Al controllo rifiuta di esibire i documenti e offende i militari, denunciato. A Carovigno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni, a conclusione accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 38enne San Vito dei Normanni, per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza alcoolica. L’uomo, alle ore 23:00 del 14 dicembre, nel corso di un controllo alla circolazione stradale alla guida di un’autovettura, alla richiesta di esibizione dei documenti di circolazione, ha proferito frasi offensive con atteggiamento aggressivo verso i militari operanti, rifiutandosi di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza alcoolica. La patente di guida è stata ritirata e il mezzo affidato a uno dei passeggeri, tutti anche sanzionati per la violazione delle norme di contrasto alla diffusione del Covid–19.

