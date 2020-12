San Vito dei Normanni. Sorpreso con 9 grammi di marijuana e in casa deteneva una serra artigianale con 4 piantine di cannabis, denunciato. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 39enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, nel corso della serata del 15 dicembre, a seguito di perquisizione personale in quel centro abitato, l’uomo è stato trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente tabacco misto a marijuana. La successiva perquisizione presso la sua abitazione, ha consentito di rinvenire 9 grammi circa di marijuana, una serra artigianale con 4 piantine di cannabis alte tra i 7 e i 30 cm e vario materiale utile per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro.

