Coronavirus: piovono disdette pesce, latte e funghi; appello di Coldiretti Puglia a supermercati: acquistate a km0

Continuano a piovere disdette di pesce, funghi, latte e fiori prodotti in Puglia, in un momento in cui è fondamentale riporre una particolare attenzione alla provenienza dei prodotti acquistati con un deciso orientamento a sostenere gli acquisti di prodotti Made in Italy per aiutare lavoro ed economia, dopo gli attacchi interessati che sono venuti dall’estero.

Da qui l’appello di Coldiretti Puglia a supermercati, ipermercati e discount di acquistare a Km0, privilegiando negli approvvigionamenti sugli scaffali le mozzarelle con il latte pugliese al posto di quelle ottenute da cagliate straniere, salumi ottenuti con la carne dei nostri allevamenti, frutta e verdura delle campagne pugliesi, extravergine Made in Italy al 100%, fiori e funghi a Km0 e pesce a miglio0.

In queste condizioni è importante il richiamo alla responsabilità di tutti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha annunciato “l’impiego della Guardia di Finanza per intervenire duramente contro i comportamenti speculativi di chi impone prezzi fuori mercato o lucra condizioni di vantaggio nelle produzioni di beni di prima necessità”.

“Facciamo un appello alle catene della GDO perché tutta la filiera alimentare deve essere compatta e solidale in questo difficile momento di emergenza, acquistando prodotti agroalimentari made in Italy che mai come in questo momento sono ricercati dai consumatori”, dice Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia. “Le aziende sono in affanno per le disdette degli ordini e per la carenza di personale che, spaventato dall’emergenza, non sta disertando le campagne per il consueto svolgimento delle attività di raccolta” e la preoccupazione è soprattutto “per i segmenti produttivi che garantiscono prodotti ad altissima deperibilità come latte, fiori, pesce e funghi, che non possono in alcun modo andare buttati”, insiste il presidente Muraglia.