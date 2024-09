Rotary Club di Brindisi VALESIO: Visita del Governatore Pasquale PIGNATARO

Giovedì 12 Settembre, presso la meravigliosa Masseria ELYSIUM, sita nel cuore della campagna pugliese, il Rotary Club di Brindisi VALESIO ha ricevuto in visita il Governatore del DISTRETTO 2120 Puglia e Basilicata Lino PIGNATARO, accompagnato dalla consorte Annalisa CHIECO BIANCHI e dall'Assistente di Zona Mario CRISCUOLO, per quello che rappresenta uno degli appuntamenti ufficiali più tradizionali e classici nel calendario annuale di un Rotary Club.

Il programma dell’incontro lasciava intuire che sarebbe stata un’ottima occasione di confronto e condivisione, ma si sono superate tutte le ben più rosee aspettative grazie all’enorme mole di idee e progetti esposti ed alla grossa dose di emozioni donate da e a tutti gli attori protagonisti.

La prima parte dell’incontro ha visto il Presidente, Francesco SERINELLI illustrare quanto è stato già fatto e quali sono le iniziative che il club intende realizzare nel corso dell’anno rotariano 2024-2025. Inoltre, nonostante lo avesse già ricevuto in formato elettronico, il Presidente ha consegnato al Governatore il book, stampato e rilegato per l’occasione, che descrive dettagliatamente la storia, il regolamento, l’effettivo, l’organigramma, le commissioni, le citazioni, i riconoscimenti, i premi, i progetti, realizzati e quelli in corso, le iniziative, svolte e in programma, i pregi e le difficoltà del club.

Dopo aver consumato un piacevole aperitivo si è tenuto l’incontro con il direttivo e i presidenti delle commissioni durante il quale sono state ribadite tutte le argomentazioni già esposte dal Presidente facendo emergere quanto l’impegno e l'interesse del Club nei confronti di chi è più in difficoltà, del territorio e delle nuove generazioni viaggi di pari passo con alcuni di quelli che sono gli obiettivi che il DISTRETTO 2120 intende raggiungere durante l’anno Rotariano 2024-2025.

Tra i progetti presentati, particolare attenzione è stata riservata al service “ADOTTA UNA FAMIGLIA” che vede come destinatari le famiglie del territorio che vivono in situazioni di grave disagio economico e sociale, che ha come obiettivo quello di contrastare il senso di isolamento e sfiducia provocato dalla crisi economico-finanziaria che, da tempo ormai, turba la vita personale e sociale e riaccendere un po’ di speranza alleviando il bisogno e riducendo l’esclusione sociale e che vede coinvolti la Caritas diocesana, i soci e i familiari oltre alle famiglie in difficoltà.

Inoltre ha riscosso particolare interesse il service “LA MAGIA DELLE STELLE” presentato da Annalisa CHIECO BIANCHI, consorte del Governatore, che ha proposto il sostegno per l’intero ciclo di studi (3 anni) di 2 studenti della Scuola di Formazione per Ostetriche dell’Ospedale di Lui in Sud Sudan nella Contea di Mundri East. L’organizzazione Medici con l’Africa Cuamm sostiene l’Ospedale di Lui sin dal 2009, in partnership sia con la Diocesi locale, proprietaria dell’Ospedale, sia con il Ministero della Sanità, che riconosce la rilevanza della struttura, quale unico centro di riferimento per una popolazione di oltre 170.000 persone, e la considera a tutti gli effetti parte del sistema sanitario statale. Nonostante tutte le contingenze e le difficoltà di contesto, Medici con l’Africa Cuamm, il Governo del Sud Sudan e la Diocesi di Lui, convengono che proseguire la formazione degli studenti della Scuola di Lui sia un investimento sul futuro del paese.

Terminata la presentazione Annalisa CHIECO BIANCHI ha omaggiato con un medaglione raffigurante un albero di ulivo, albero della vita, simbolo del service proposto, Francesca PIZZOLANTE, consorte dell’Assistente di Zona, e Fausta DE CARLO, consorte del Presidente del Club, che a sua volta ha ricambiato con una natività in cartapesta tipica del territorio e prodotta dalle mani sapienti di un artigiano locale.

Inoltre l’evento ha visto un momento di crescita per il Rotary Club di Brindisi VALESIO con l’ingresso di due nuovi soci: i giovani imprenditori Attilio GRISI e Luca MIACOLA che, anche grazie al loro entusiasmo e alle loro competenze, offriranno un contributo prezioso per il futuro del club e con la nomina a socio onorario del Past District Governor Giovanni LANZILOTTI grande amico da sempre molto vicino a tutto il territorio e al nostro Club.

Prima di passare alle conclusioni c’è stato il tradizionale scambio di gagliardetti tra il Governatore Lino PIGNATARO, omaggiato anche con la TROZZELLA artistica simbolo del Club, e il Presidente Francesco SERINELLI.

A degna conclusione di un interessantissimo incontro c’è stato l’intervento del Governatore Lino PIGNATARO il quale ha prima manifestato tutta la sua emozione nel ricoprire il più alto dei ruoli distrettuali dichiarando di essere prima di tutto un SOCIO e, solo momentaneamente, il GOVERNATORE del DISTRETTO 2120 di PUGLIA e BASILICATA e poi ricordato quella che è la missione del ROTARY: “Crediamo in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi”.

Prima di chiudere l’intervento il Governatore del DISTRETTO 2120 ha descritto l’esperienza nel nostro territorio come “un viaggio in una terra da amare! E proprio il legame con il territorio è il cuore pulsante di un club in crescita” complimentandosi con “un club con solide basi, che lavora per mantenere ed incrementare l'effettivo, con progetti di impatto sul territorio e attenzione alla Fondazione. STIAMO COSTRUENDO IL FUTURO. Complimenti!”.

A valle del momento Istituzionale si è tenuta la tradizionale conviviale durante la quale il sentimento di amicizia ha sostituito il classico formalismo regalando momenti di pura emozione come il classico taglio della torta e l’omaggio del Presidente a tutti i presenti di un book fotografico contenente tutti gli scatti di un'altra splendida giornata vissuta insieme in occasione del Passaggio del Martelletto.

