UN CORSO BIBLICO GRATUITO CHE CAMBIA LA VITA

In Puglia e Basilicata circa 25 mila Testimoni di Geova partecipano a una campagna mondialeIn Puglia e Basilicata circa 25 mila Testimoni di Geova partecipano a una campagna mondiale

Dal primo settembre più di otto milioni di volontari in tutto ilmondo – in Italia sono oltre 250 mila – hanno dato il via a una campagna in cui viene offerto uncorso interattivo gratuito per conoscere meglio la Bibbia.I Testimoni di Geova, noti per il loro caratteristico ministero di porta in porta, organizzano ognianno campagne speciali per portare all’attenzione delle persone le soluzioni della Bibbia aiproblemi di oggi. L’anno scorso questa organizzazione senza scopo di lucro ha riferito di avertenuto in media oltre sette milioni di corsi biblici ogni mese.“Molti sono piacevolmente sorpresi di sapere che un libro così antico come la Bibbia possafornire soluzioni pratiche ai problemi quotidiani e risposte ai grandi interrogativi della vita,come ad esempio che scopo ha la vita e cosa possiamo aspettarci per il futuro”, ha dettoGiuseppe Carbonara, portavoce locale dei Testimoni di Geova.La campagna prevede la presentazione di un corso biblico tramite un opuscolo di sole tre lezioniintitolato “Puoi vivere felice per sempre” che spiega cosa dice la Bibbia sui seguenti argomenti:● Come può aiutarti la Bibbia?

● La Bibbia dà speranza

● Puoi credere nella Bibbia?

Il corso è interattivo: include sessioni di domande e risposte e video, inoltre spiega come laBibbia contribuisce a migliorare la propria vita, aiutando ad esempio a sviluppare buoni rapportiin famiglia, al lavoro e a scuola. Le lezioni settimanali possono durare anche solo cinque minutie possono essere tenute quando e dove la persona preferisce, anche in videoconferenza o pertelefono.“Chi accetta questo corso biblico non è obbligato a continuarlo”, ha detto Giuseppe Carbonara.“Quello che ci auguriamo è che le persone si prendano un momento per scoprire come le SacreScritture aiutano a risolvere alcuni problemi già da ora e quale speranza offrono per la lorosoluzione definitiva in futuro”.Per richiedere una visita dei Testimoni di Geova e un corso biblico interattivo gratuito, èsufficiente visitare il sito jw.org > Chi siamo > Richiedi una visita.

