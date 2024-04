Nuove Imprese nell’elenco regionale delle attività storiche e di tradizione della Puglia

La Regione Puglia, con la L.R. 30/2021, ha inteso promuovere e valorizzare le attività commerciali, artigianali e dedite alla ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande che costituiscono testimonianza storico culturale del territorio pugliese, prevedendo un sistema per il riconoscimento delle stesse attraverso la collaborazione con i comuni, le camere di commercio e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.La Regione Puglia, con la L.R. 30/2021, ha inteso promuovere e valorizzare le attività commerciali, artigianali e dedite alla ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande che costituiscono testimonianza storico culturale del territorio pugliese, prevedendo un sistema per il riconoscimento delle stesse attraverso la collaborazione con i comuni, le camere di commercio e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.In questo contesto, c’è la più fervida soddisfazione di Confesercenti della provincia di Brindisi che, grazie al suo Centro di Assistenza Tecnica (CAT), ha affiancato la Regione nel processo di promozione della su citata Legge Regionale, per l’inserimento di tante attività commerciali del territorio provinciale nell’Elenco delle “Attività storiche e di tradizione della Puglia”, come da provvedimento dirigenziale della Regione Puglia n.138 del 12 aprile 2024.

Questo Elenco, istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 2002 del 30/11/2021, comprende, in base a determinati criteri e modalità necessari per ottenere il riconoscimento regionale, attività commerciali caratterizzate da una combinazione di fattori legati alla continuità nel tempo dell’attività, dell’insegna e delle tipologie di prodotti offerti, alla collocazione in strutture architettoniche, artistiche e decorative di pregio, nonché in contesti urbani di particolare interesse, al mantenimento di attrezzature storiche, alla espressività sociale, economica e culturale dell’offerta e dell’ambientazione in stretta coerenza con il contesto locale.Nello specifico, in riferimento al riconoscimento di “Attività storiche” ottenuto dalle tante attività commerciali del territorio brindisino, si mette in evidenza la fattiva collaborazione con i Comuni, che hanno percepito tantissimo l’importanza dell’iniziativa e del marchio “Attività storiche” per il contributo allo sviluppo culturale, economico e turistico del proprio contesto sociale. In tale ambito, la nostra associazione è impegnata tantissimo in questa fase della promozione del marchio “Attività storiche” verso l’utenza, verso i commercianti e gli esercenti in generale, per renderlo sempre più riconoscibile da parte dei clienti. Questa è un’opportunità importante per le varie attività commerciali perché tale marchio individua quelle hanno saputo trasmettere alle generazioni successive il loro inestimabile patrimonio di competenze e conoscenze, nonché i valori fondanti dell’impegno nel fare impresa.Intanto, Confesercenti prosegue nell’attività di promozione e istruttoria per ottenere tale riconoscimento regionale da parte di altre attività commerciali o artigianali. E’attivo infatti presso la propria sede di via Rubini n.12 lo sportello informativo per la corretta predisposizione di tutta la documentazione necessaria.In allegato, l’elenco delle 20 neo attività storiche e di tradizione.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci