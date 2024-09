Legambiente. Per la Via Appia Antica governance e un piano d’azione

Dopo l'iscrizione dell'Appia nel patrimonio UNESCO avvenuta il 27 luglio, dopo il primo appuntamento per parlare di governance e piano d'azione che si è svolto a Brindisi il 29 luglio e dopo la celebrazione della proclamazione fatta a Roma dal ministero della Cultura il 31 luglio, il primo settembre a Benevento si è organizzato un convegno per parlare più compiutamente di governance. La presenza istituzionale e di organizzazioni del terzo settore è stata ampia. Il sindaco di Benevento Mastella ha ringraziato le organizzazioni e l'ordine degli architetti che fanno parte del coordinamento a Brindisi per aver trasmesso una bozza di statuto per avviare la discussione sulla governance, lo stesso sindaco ha evidenziato l'importanza dei comuni per la centralità da far riconoscere ai territori, la dottoressa Ferroni, coordinatrice della candidatura dell'Appia per il riconoscimento nel patrimonio UNESCO, ha brevemente ricordato il percorso compiuto che ha portato, in soli nove mesi, all'iscrizione dell'Appia nel patrimonio UNESCO e anche ringraziato quanti hanno collaborato nel lavoro compiuto. La dottoressa Ferroni ha anche ribadito l'importanza del lavoro da compiere sui territori e della rete da costituire fra istituzioni e società civile. Erano presenti rappresentanti di Legambiente, Italia nostra, Soroptimist e dell’ordine degli architetti, il cui presidente, l'architetto Marinazzo, per conto del coordinamento brindisino, ha fatto riferimento al lavoro compiuto dai comuni per giungere al riconoscimento della Appia quale bene UNESCO e ha anche spiegato brevemente il senso della bozza di statuto, ringraziando per l'attenzione manifestata dal sindaco Mastella e dalle altre istituzioni. All'incontro erano presenti rappresentanti della regione Campania di enti locali e di numerosi comuni, anche del tratto terminale dell'Appia nella provincia di Brindisi, il comune di Oria era rappresentato dal sindaco Ferretti, il comune di Latiano dalla vicesindaco Albano e il comune di Mesagne dal delegato del sindaco Mimmo Stella. Un nuovo incontro sulla governance e sul piano d’azione si svolgerà a Brindisi il 20 settembre, come sarà puntualizzato nell’articolato programma che istituzioni, enti pubblici e associazioni diffonderanno in occasione degli appuntamenti concomitanti: Appia day, Puliamo il mondo e Settimana della mobilità sostenibile.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci