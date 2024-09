LA PUGLIA AL CENTRO DEL PROGETTO ERASMUS PLUS ITALIA-LITUANIA PER CONOSCERE LA DIETA MEDITERRANEA.

La Fondazione Dieta Mediterranea, in collaborazione con l’Università della Terza Età di Kaunas, seconda città per importanza della Lituania, ha realizzato in Puglia un articolato piano di attività formative ed esperienziali per la realizzazione del progetto di scambio internazionale “Ecologia e impatto della dieta sana sul miglioramento delle condizioni fisiche delle persone anziane”, finanziato dal programma europeo Erasmus Plus.

Il programma si prefiggeva l’obiettivo di promuovere la conoscenza di uno stile di vita sano e sostenibile identificato nel modello “Dieta Mediterranea” ad un gruppo di senior della Lituania espressione del mondo della formazione, della ricerca e della cultura, attraverso un ciclo di lezioni frontali, svolte dal prof. Roberto Volpe, medico Ricercatore del CNR di Roma, e dal dott. Domenico Rogoli, nutrizionista e Segretario generale della Fondazione, insieme alla visita di città, luoghi ed aziende del territorio salentino e della Valle d’Itria.

La Fondazione Dieta Mediterranea, ancora una volta, sceglie la Puglia quale luogo identitario della dieta migliore del mondo, per l’autenticità dei luoghi, la bellezza dei paesaggi, la capacità di valorizzare i prodotti della vasta tradizione agricola e culinaria.

Il ricchissimo percorso si è articolato tra Brindisi, Carovigno, Cisternino, Latiano, Locorotondo, Manduria, Maruggio, Mesagne, Oria, Ostuni, San Donaci, San Michele Salentino e San Vito dei Normanni, ed è stato reso possibile grazie alla collaborazione di enti, associazioni ed aziende del territorio che hanno partecipato attivamente e con grande entusiasmo per promuovere la Dieta Mediterranea nel consolidamento dei rapporti col paese baltico.

Si ringraziano in particolare: il Consolato onorario di Lituania della Puglia-Basilicata, il Comune di Brindisi, il Comune di Mesagne, il Comune di Oria, il Comune di Ostuni, il Comune di San Donaci, la Biblioteca “U. Granafei” di Mesagne, il Centro di ricerca “Basile - Caramia”, la Cantina di San Donaci, la Cantina Tenute Rubino, il Caseificio Lanzillotti, la Confesercenti Brindisi, il GAL Alto Salento, l’az. agricola Calemone, l’az. agricola “Il FrantOlio” di Piero d’Amico, Legambiente “Piaora” Oria, il Lions Club Ostuni Host, Masseria Cuturi, Mesagnesera, il Museo di Arte Sacra - Mesagne, il Museo diffuso della Biodiversità - Locorotondo, il Museo della Civiltà contadina - Latiano, la Parrocchia Tutti i Santi - Chiesa Matrice di Mesagne, Proloco Latiano, Puglia Walking Art, RiCreAzione APS di Mesagne, la 3F3 s.r.l..