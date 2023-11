Brindisi: Consegna Maglia del Dialogo firmata dai Nobel per la Pace alla città

L’Assessore allo Sport Lidia Penta insiema al Presidente del Consiglio Gabriele Antonino del comune di Brindisi hanno ricevuto la Maglia del Dialogo donata alla città dai People Runners, la squadra podistica che sta raggiungendo vari centri della Puglia con la corsa “Staffetta del Dialogo”. La Maglia è firmata da numerose personalità e Premi Nobel per la Pace ed è il simbolo dell’adesione della città ai principi della convivenza pacifica.Questa edizione della Staffetta lega lo sport anche ad un altro concetto fondamentale, il binomio sport e alimentazione. Non a caso la Staffetta è sostenuta da Upstream Italiana (www.upstreamsalmons.com), un’azienda parmigiana che fa della sana e corretta alimetazione il suo carattere distintivo. Durante la consegna della Maglia del Dialogo, è stato letto anche un passo della “Carta per un mondo non violento”, documento costitutivo del Summit dei Premi Nobel per la pace.

Ad esso si è richiamato anche l’assessore Penta, sottolineando come porre l’attenzione su tali argomenti sia molto importante in questo particolare momento storico. Brindisi ha sempre rappresentato una porta verso oriente affacciata sul mediterraneo e si è sempre caratterizzata e distinta come città pronta all’accoglienza. “Un corridoio verso i Paesi del bacino del mediterraneo, una città ed una comunità che è stata ben lieta di ospitare questa Staffetta che raggiungerà anche Tirana in Albania e altre città nei balcani” ha aggiunto l’assessore. Dello stesso avviso il consigliere comunale Luca Tondi, presente alla consegna della Maglia, per il quale il connubio tra sport e dialogo è essenziale per apportare cambiamenti sostanziali ad una società mondiale spesso caratterizzata da conflitti che mietono migliaia di vittime innocenti. Alla cerimonia di consegna era presente anche Vincenzo Trotolo presidente della Asd Amatori Brindisi: con la loro partecipazione i suoi atleti sono diventati veri e propri “ambasciatori del dialogo”. All’Associazione è stata donata dai People Runner la maglia della squadra in segno di gemellaggio tra le organizzazioni sportive.

Nelle foto: al centro, tra i People Runners, l’assessore Lidia Penta, il Vicepresidente dei People Runners Giovanni Abelli. A sx il Pres. del cons. comunale Gabriele Antonino ed il Presidente dell’asd Amatori Brindisi Vincenzo Trotolo, a dx il consigliere comunale Luca Tondi.

---------------

