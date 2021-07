Longo: “Malattie rare, servono fondi alla ricerca”

“La ricerca ha sempre bisogno di fondi, non c’è mai sosta e ogni giorno può essere fondamentale per la cura e per salvare vite umane. Ecco perché, come Regione, è necessario andare incontro alle esigenze dei nostri scienziati”. È quanto afferma in una nota Peppino Longo, consigliere regionale del gruppo “Con-Emiliano”.

“Al termine della scorsa legislatura - prosegue la nota - l’Ufficio di presidenza, di cui sono stato onorato di far parte, finanziò alcuni progetti di ricerca su malattie rare grazie ai fondi reperiti dal taglio a 250 “pensioni d’oro” ad ex assessori ed ex consiglieri regionali. Una ennesima pagina di buona politica che, a mio modesto parere, si potrebbe replicare cercando nuovi fondi e rendendoli strutturali”.

“Una cultura del dono - afferma ancora il consigliere regionale - si esprime anche attraverso una attenta capacità di programmazione e la Regione l’ha dimostrato in più di una occasione. Più volte ho potuto toccare con mano il dramma nel dramma che vivono i malati di patologie cosiddette rare, malattie che oscillano tra le 7.000 e le 8.000, ma è una cifra che cresce con l’avanzare della scienza e, in particolare, con i progressi della ricerca genetica.

Raro - conclude Peppino Longo - non può essere tradotto con invisibile”.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci