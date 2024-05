A MESAGNE L’INSPIEGABILE HASSENSO direzione artistica e coreografie Daniele Natale

18 MAGGIO

L’INSPIEGABILE HASSENSO

direzione artistica e coreografie Daniele Natale

Teatro Comunale – ore 21

Sul palco del teatro Comunale di Mesagne il 18 maggio arriva L’inspiegabile Hassenso è uno spettacolo di danza contemporanea con musiche dal vivo; una produzione della compagnia emergente Organic – Laboratorio d’arte, fondata da Daniele e Francesco Pio Natale. Un appuntamento nell’ambito della stagione teatrale del Comune di Mesagne organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Nato nel 2021, L’inspiegabile Hassenso, ha visto diversi palcoscenici tra Campania, Puglia e Molise, due atti raccontano il ciclo della vita – nascita, crescita e morte – prima nel mondo fisico e poi in una dimensione metafisica, in cui il corpo non esiste ed è messa in atto la forma.

SCHEDA SPETTACOLO

Organic Laboratorio d’arte

L’INSPIEGABILE HASSENSO

direzione artistica e coreografie Daniele Natale

scenografie Flavio Grasso

direzione musicale e musiche Francesco Pio Natale

Nella prima parte i danzatori andranno ad interpretare la nascita di un corpo in un mondo fisico, che, evolvendosi attraverso movimenti coreografici, rappresenta il suo ciclo completo di sviluppo, vita e morte. La conclusione del primo atto rappresenterà l’esaurimento del corpo e del mondo in cui ha vissuto. Nella seconda parte ci si ritrova in una dimensione metafisica, in cui il corpo in senso stretto non esiste ma simboleggia soltanto il ciclo della vita. Contrariamente a quanto la danza impone al ballerino, si andrà a ricercare e promuovere il “brutto”, l’orrido, trasformando gli “anti-valori” in qualità apprezzabili, ovvero: L’inspiegabile Hassenso. I temi dell’intera ricerca provocheranno un conflitto in chi vedrà i risultati, a partire dal titolo dell’opera. L’idea per il titolo nasce dalla percezione che gli spettatori generalmente applaudano, quando, in scena, vedono o credono di vedere qualcosa di organico e sensato, per questa ragione: “Hassenso”. Si vuole, pertanto, lanciare una sfida: Il pubblico applaudirà per “L’inspiegabile”?