COLDIRETTI PUGLIA, SONO CAVALLO E DE MICCOLIS I 2 COMPONENTI DEL NUOVO CONSIGLIO CAMERALE DI BRINDISI - TARANTO

Sono Alfonso Cavallo e Filippo De Miccolis i componenti di Coldiretti nel nuovo consiglio della Camera di Commercio Brindisi – Taranto che ha eletto il presidente Vincenzo Cesareo, dopo anni di commissariamento. Accesso al credito, food policy, mercati internazionali, innovazione, sono in sintesi i punti cardine attorno ai quali far ruotare le strategie di sviluppo del settore agroalimentare delle province di Brindisi e Taranto che contano 17.587 aziende agricole attive, per cui l'obiettivo principale è promuovere un sistema alimentare sostenibile, supportando le aziende agricole quando in controtendenza all’andamento generale cresce il fatturato dell’industria alimentare che fa registrare nel 2023 un aumento del 6,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

L’agricoltura che resiste all’attacco del clima fuori controllo, del terrorismo salutistico su vino e salumi, delle etichette a semaforo che bocciano le eccellenze tricolori, delle nuove norme sugli imballaggi e dell’estremismo green con le stalle equiparate alle grandi industrie inquinanti, fino all’arrivo dei cibi sintetici coltivati in laboratorio saranno al centro dell’impegno di Coldiretti in seno al nuovo consiglio camerale.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci