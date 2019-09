Trofeo Coni Kinder+Sport di Taekwondo. Mesagne porta sul gradino più alto la Puglia

Straordinaria vittoria oggi al PalaCorvo di Catanzaro Lido della Squadra Puglia nel Taekwondo grazie ai bravissimi piccoli atleti pugliesi ed in particolare quelli della New Marzial Mesagne che hanno letteralmente schiacciato gli avversari. Infatti, 4 ori 4 su 4 atleti in rappresentanza della Puglia per il combattimento, tutti targati New Marzial. Per il free style 2 rappresentanti pugliesi con 1 bronzo.