A Brindisi sarà realizzata una spiaggia pubblica con aree di parcheggio e la sistemazione dell’area naturalistica con copertura a macchia mediterranea

Il consiglio comunale ha approvato la delibera di acquisizione gratuita dell’area costiera in località Torre Testa, di proprietà della Regione Puglia (ex Ersap), e della relativa proposta di valorizzazione. Sarà realizzata una spiaggia pubblica attrezzata con aree di parcheggio e la sistemazione dell’area naturalistica con copertura a macchia mediterranea.

Nell’area di parcheggio sono previsti posti auto per diversamente abili e le relative passerelle per l’accesso che consentiranno di arrivare al mare e raggiungere un piccolo chiosco in legno, adibito a bar con annessi servizi igienici. Nei pressi di quest’area saranno collocati docce e lavapiedi solari.

L’area naturalistica sarà delimitata da una recinzione perimetrale in legno a salvaguardia della macchia mediterranea. Nei due lotti prospicenti la strada litoranea sono previste due ulteriori aree di parcheggio e un’area di sosta per il trasporto pubblico.

Tutta l’area sarà dotata di impianto di video sorveglianza.

“Il nostro obiettivo di avere tre spiagge libere attrezzate sta per essere raggiunto: abbiamo Cala Materdomini e, per l’estate 2022, avremo anche questa spiaggia pronta per accogliere gratuitamente. Completeremo con la spiaggia di Giancola non appena sarà possibile avere l’autorizzazione a realizzare una parte dei lavori già previsti all’interno del progetto che prevede anche la sistemazione dell’area di Torre Testa”, lo dichiara il sindaco Riccardo Rossi.

