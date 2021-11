Progetto da 5 milioni di euro per rigenerare il rione Grutti

La zona "Grutti - Calderoni" è candidata ad un finanziamento di 5 milioni di euro: per la Regione Puglia, e a livello nazionale, l’imponente progetto di riqualificazione rappresenta un interessante modello di recupero ecosostenibile.

“E quindi uscimmo a riveder le stelle”: nell’anno che coincide con il settecentenario della morte del Sommo Poeta, il celebre verso della "Divina Commedia" è diventato anche il titolo scelto per denominare il progetto di rigenerazione urbana del Quartiere “Grutti – Calderoni” a Mesagne. La proposta è stata inviata al Governo, abbiamo chiesto che possa essere finanziata con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, poco meno di 5 milioni di euro che potranno rendere più attrattiva una zona periferica che negli anni è cresciuta anche dal punto di vista residenziale. Sono al contempo aumentate le necessità di nuovi servizi pubblici e di spazi sociali utili ad arginare e prevenire fenomeni di marginalizzazione e degrado.

L’idea ha intanto attirato l’interesse della Regione Puglia, che l’ha scelta come modello pilota nell’ambito delle progettazioni urbanistiche alle quali vengono riconosciuti alti livelli di qualità ed ecosostenibilità. La sperimentazione verrà condivisa a livello nazionale tramite il tavolo tecnico interregionale ITACA, l’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale.

E mentre incrociamo le dita per questa proposta meritatamente attenzionata, continuiamo a seguire i progetti di rigenerazione pensati per tutte le periferie cittadine, alcuni dei quali già avviati o in avanzata fase di realizzazione.