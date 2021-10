Mesagne. Avanzamento di grado e relativo distintivo di ispettore superiore agli operatori di polizia locale Cosimo Scalera e Claudio Rosato

Il comandante della polizia locale di Mesagne, Teodoro Nigro, ha attribuito agli operatori di Polizia Locale, Cosimo Scalera e Rosato Claudio, l’avanzamento di grado a “Ispettore Superiore” con il distintivo di grado di “ Una stella a sei punte con barra inferiore contenente rombo centrale entrambe dorate iscritte in perimetro rettangolare dorato”, cosi come previsto dal Regolamento Regionale n° 11 del 11/04/2017 “Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale”, 9 comma 1) prospetto “C ( gradi degli Ispettori di Polizia Locale);attribuire agli operatori di Polizia Locale Cosimo Scalera e Rosato Claudio l’avanzamento di grado a “Ispettore Superiore” con il distintivo di grado di “ Una stella a sei punte con barra inferiore contenente rombo centrale entrambe dorate iscritte in perimetro rettangolare dorato”, cosi come previsto dal Regolamento Regionale n° 11 del 11/04/2017 “Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale”, 9 comma 1) prospetto “C ( gradi degli Ispettori di Polizia Locale).

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci