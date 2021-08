In questa Puglia regina 2021 un plauso a tre cittadine. Devo dire che la Puglia è bellissima, non a caso è stata giudicata la Regina dell’estate 2021. Ma tra tutte le città che ho avuto modo di “vivere” in questa bella estate tre mi hanno colpito particolarmente perché sono cresciute in maniera eccezionale, dal punto di vista dell’offerta turistica, della pulizia e dell’organizzazione: sono Mesagne, Monopoli e Nardò.

Mi sento di fare un plauso a queste cittadine e alle loro amministrazioni che sono riuscite a realizzare tutto ciò, semplicemente valorizzando il patrimonio a loro disposizione. Un esempio che tutte le altre dovrebbero seguire.