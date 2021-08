EDILIZIA SCOLASTICA 22 MILIONI DI EURO PER LA PUGLIA

«Il Governo continua ad investire nell’edilizia scolastica: a disposizione della Puglia ci sono 22 milioni di euro per la messa in sicurezza di palestre e mense». E’ quanto annuncia l’On. Valentina Palmisano (Movimento Cinque Stelle). Gli interventi saranno finanziati con i fondi Pon “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” e fanno parte della più ampia azione di riqualificazione degli edifici scolastici con l’obiettivo di migliorare la fruibilità degli ambienti, incentivare il tempo pieno e contrastare l’abbandono scolastico nelle Regioni del Sud. Ora nelle prossime settimane avverrà l’adozione del decreto e la verifica delle dichiarazioni rese dagli stessi enti locali in sede di candidatura.

Successivamente la graduatoria definitiva per l’erogazione dei contributi. «E’ fondamentale continuare ad investire nel Mezzogiorno d’Italia nella scuola. Ed in questa direzione – spiega la parlamentare pugliese- l’impulso del Movimento Cinque Stelle è costante nei confronti del Governo per avviare processi virtuosi anche dal punto di vista infrastrutturale per gli edifici scolastici, come sta avvenendo con questo bando». Tra le realtà che potranno beneficiare delle somme anche la provincia di Brindisi. «Risorse economiche che saranno a disposizione dei comuni brindisini, che hanno avanzato la propria candidatura, così come per l’Ente Provincia. Finanziamenti che giungono in un momento storico complesso. Ed è in questa fase che è necessario rafforzare la sinergia istituzionale- conclude l’On. Valentina Palmisano- per cogliere ogni opportunità di sviluppo. Ed il settore della scuola è e dovrà essere uno degli ambiti su cui davvero andrà fatto uno sforzo comune per garantire luoghi e spazi sicuri per la formazione dei nostri giovani».

