Area archeologica “Muro Tenente”, Vizzino: “Orgogliosi di aver ottenuto l’impegno della Regione Puglia”

Nota del consigliere regionale, Mauro Vizzino Presidente della Commissione Sanità.

“Il Parco archeologico ‘Muro Tenente’ di Mesagne assume una dimensione – in termini di importanza – sempre maggiore ed è un fiore all’occhiello per il recupero della storia delle nostre popolazioni.

Il merito è di chi ha creduto nelle potenzialità di questo sito e di chi, ancora oggi, dedica tante ore della sua vita per valorizzarlo.

Sono molto contento, pertanto, dell’impegno della Regione Puglia in questa direzione, inserendo proprio Muro Tenente tra i siti in cui sostenere le attività finalizzate alla loro valorizzazione.

Il tutto, ovviamente, al fianco dei Comuni di Mesagne e Latiano, del mondo universitario, della Sovrintendenza e di tutti gli altri soggetti pubblici impegnati in questa direzione.

Mi preme sottolineare, infine, la mia totale condivisione in relazione al programma allestito per il 2021, che aggiunge alle tante iniziative anche un aumento delle possibilità di fruizione del sito durante le campagne di scavo e il singolare abbinamento tra archeologia e agricoltura che vive proprio a Muro Tenente un chiaro esempio di perfetta coesistenza.

Sono certo che tutti insieme, ciascuno nel proprio ruolo, potremo contribuire a rendere questo sito sempre più importante”.

