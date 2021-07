Vizzino: in corso una revisione del Patto della salute e del Dm70

È in corso, come è noto, una revisione del Patto della salute e del Dm70. La grave emergenza Covid19 ha reso necessario un ridimensionamento dei fabbisogni epidemiologici ed ha reso evidenti tutte le criticità del sistema.

Il tema è stato affrontato nella III Commissione del presidente Mauro Vizzino su richiesta del presidente della Società italiana di malattie infettive e tropicali, Sergio Lo Caputo.

Solo una rete efficiente di professionisti preparati per la prevenzione, può riuscire ad ottenere risultati rapidi con risparmio di vite umane e giorni di degenza.

Ettore Attolini della direzione generale dell’Ares Puglia ha condiviso quanto sollecitato dalla SIMIT soprattutto relativamente alle profonde criticità emerse nel corso della emergenza Covid e alla esigenza di non farsi più trovare impreparati partendo dalla gestione delle patologie croniche infettive, anche attraverso il progetto di revisione della rete ospedaliera.

Sulla imminente chiusura a Taranto dell’Hub centro di riferimento integrato di senologia D’Amore Hospital, l’Associazione Onlus Cuori Solidali, ha sottoposto all’attenzione della Commissione l’esigenza di tenere conto delle competenze acquisite dalla struttura che opera sul territorio e della tempestività della presa in carico in perfetta trasparenza.

La Regione ha la necessità di garantire l’intero processo assistenziale di presa in carico del paziente e questo può essere svolto dal Santissima Annunziata di Taranto.

Questa struttura secondo il Dipartimento della salute non fa parte nella rete delle Brest Unit centri multidisciplinari senologici.

Sulla grave carenza di dirigenti psicologi nel Ssr, questione posta dai consigliri Di Bari e Galante hanno risposto i direttori della Asl.

Nella Asl Ba a fronte di un fabbisogno di 162 unità sono presenti 81psicologi più altri 52 reclutati attraverso una graduatoria a tempo determinato in scadenza nel 2022.

La Struttura complessa di psicologia clinica istituita nella Asl di Bari sarà messo a bando con avviso per il direttore molto presto.

Nella Asl di Lecce è stato bandito il concorso e si attendono i tempi tecnici. Il piano dei fabbisogni prevede 108 unità per la realizzazione della Struttura complessa.

Nella Asl Bat il Piano fabbisogno è di 46 unità al momento 40 a tempo determinato.

Si conclude il processo di stabilizzazione e ove dovessero esserci posti vacanti si andrebbero a chiedere alla Asl di Taranto, nell’ambito del concorso sul quale però pende un contenzioso, come è noto. In tal senso sarà il giudice a stabilire se quella graduatoria era legittima oppure no.

