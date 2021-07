Preparazione ai Test di ingresso per medicina, chirurgia e professioni sanitarie

I giovani che vogliono aiutare gli altri a preservare il bene primario “salute” hanno un compito non facile e devono armarsi di consapevolezza, motivazione, ottimismo, competenze, operatività, lungimiranza e generosità. Per questo, la loro comunità dovrebbe aiutarli a partire con il piede giusto, preparandosi al meglio con strumenti appropriati. Scegliere uno dei circa 20 Corsi di Laurea del Pianeta Salute, Medicina e Chirurgia fra questi, significa impegnarsi per tutta la vita e fare ASSISTENZA al meglio (cioè, prendersi cura degli altri) attraverso la RICERCA e la FORMAZIONE in modo responsabile, efficace e spesso in squadra. È quel che capita a un intero paese se deve affrontare una pandemia o un durissimo campionato con la propria squadra di calcio oppure alle Olimpiadi: i successi dei giovani sono sempre patrimonio di tutti.

Con questi concetti, negli ultimi 22 anni, ISBEM e COMEPER hanno organizzato vari corsi, anche in estate, quale punto di riferimento e dono per il nostro territorio. È bello ricordare che nel 2014, un giovane partecipante al corso arrivò 1° in Italia su 68.000 candidati. Se si parte bene, valorizzare la Ricerca (innovazioni), la Formazione (competenze) e l’Assistenza (dedizione agli altri) viene poi da sé, perché chi opera nel Pianeta Salute si ispira al Paradigma del Dono qualunque sia il settore in cui opera: medicina, bioingegneria, epidemiologia, emergenze (118 e PS), chirurgia, psicologia, farmacia, biologia, veterinaria, odontoiatria, laboratorio, prevenzione, etc., etc..

Il Corso estivo Test FOR_ Pi.Sa._2021 si terrà di Lunedì, Mercoledì e Venerdì (ore 16.00-19.00), dal 19 Luglio al 28 Agosto 2021, e spazierà dalle scienze di base alla fisiologia, dalla chimica alla logica verbale, dalla biologia alla fisica, dalla matematica alla psicologia, dalla cultura generale fino alla logica matematica, dall’anatomia alla clinica. Tali temi definiti dal MIUR, affrontati nel contesto scientifico di ISBEM, consentiranno agli studenti di avere più autostima, sperimentando metodi, modi, tempi e comportamenti appropriati. In sintesi, da un’antica città messapica Mesagne, ben nota per tanti talenti ed iniziative e per la sua vocazione turistica e culinaria, si vuole incoraggiare i GIOVANI interessati al PIANETA SALUTE a prepararsi bene per superare i TEST di ACCESSO, esplorando da subito la vera essenza del PARADIGMA del DONO. Invero, non si può donare una BUONA ASSISTENZA, senza attingere sempre le INNOVAZIONI dalla RICERCA e senza acquisire le COMPETENZE utili dalla FORMAZIONE continua.

Il Test For Pi_Sa_2021 riflette una visione moderna e sistemica di innovazione e coesione sociale, poiché:

poggia su ricerca e formazione che per il Pianeta Salute sono vie maestre, essenziali ed universali;

implementa il Paradigma del Dono, con il supporto di Volontari che si sono offerti nelle varie attività;

si tiene in un ex-convento di 500 anni fa che oggi funziona da Monastero del 3° Millennio, ponendosi a Mesagne come incubatore culturale e multidisciplinare, teso a generare Bene Comune con tenacia;

offre lezioni, conferenze, seminari e tutoraggi con Docenti, Ricercatori ed Esperti, in 9 moduli con le materie indicate dal MIUR per l’accesso alle professioni nelle università italiane ed europee;

consente di accedere al Database_ISBEM che ha 300 video registrazioni delle Mini Medical School;

avrà 3 SIMULAZIONI intermedie non obbligatorie di 2 ore il sabato mattina, ed una obbligatoria;

consente a ognuno di concordare il “costo” di partecipazione da sobbarcarsi in modo responsabile. Ad esempio: contribuire in denaro, fare attività di ricerca su progetti già approvati o da sottomettere, promuovere la destinazione del 5x1000 ad ISBEM, catalogare libri e manoscritti della biblioteca, etc..

Per informazioni più dettagliate, si prega di riferirsi quanto prima a queste coordinate, con pazienza:

ISBEM, Impresa Sociale - Via Reali di Bulgaria, snc – 72023 MESAGNE (Brindisi)

INFO generali: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; 0831-713514-713516-713518; +39-347-8928046;

Per dubbi di qualunque tipo o per specifiche richieste: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; 0831-713512; 338-6191300

POST SCRIPTUM

Per l’anno accademico 2021/2022, i giovani aspiranti potranno contare su parecchi posti aggiuntivi in Campania, Basilicata, Calabria e Puglia, sia per l’aumento dei numeri tradizionali sia perché ci sono sedi che hanno attivato ora Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia innovativi. Ad esempio, ci sono 55 posti nell’Unisalento di Lecce, 90 nella LUM di Casamassima e 54 a Rende di Cosenza. Nel tempo, tali CdL avranno un notevole impatto sia sulle attività di ricerca con inevitabili ricadute sulla sanità e sulle imprese del Mezzogiorno sia sull’offerta formativa universitaria. Invero, molti giovani meritevoli ed aspiranti del Pianeta Salute potranno studiare con costi contenuti nella propria terra, sperabilmente con buona qualità.

Medicina e Chirurgia - A.A. 2021/2022 Italiano Inglese Totale FOGGIA 179 179 BARI 357 42 399 CASAMASSIMA (BA) LUM 90 90 LECCE Unisalento 55 55 POTENZA 60 60 RENDE Cosenza 54 54 CATANZARO 300 300 NAPOLI Federico II 608 15 623 NAPOLI Vanvitelli 550 40 590 SALERNO 156 156

