Approvato ddl sostegno attività storiche pugliesi, La Notte: “50mila euro all’anno per i negozi della tradizione”

La IV Commissione consiliare ha esaminato e approvato all’unanimità il disegno di legge per la promozione e valorizzazione delle attività storiche e di tradizione della Puglia. Ad annunciarlo è il consigliere regionale dei “Popolari con Emiliano” Francesco La Notte, segretario della IV Commissione e convinto sostenitore del disegno di legge approvato con lo scopo di contribuire allo sviluppo economico delle attività storiche e tradizionali, ampiamente diffuse in tutte le città pugliesi, in particolare nei centri storici.

“Quando parliamo di botteghe e di artigiani non parliamo solo del passato e della storia della nostra regione - commenta il consigliere La Notte - parliamo invece di realtà che ancora oggi costituiscono una parte importante del tessuto commerciale delle nostre città e dei nostri borghi antichi, rappresentando l’identità del territorio e qualificando il contesto nel quale operano. Il ddl è stato redatto in collaborazione con le associazioni del commercio e dell’artigianato e distingue le attività in tre macro aree: negozi storici (botteghe al dettaglio, barbieri, antiche farmacie, salumerie), botteghe artigiane e locali storici (ristorazione e somministrazione alimenti)”.

Prima di approdare in Aula per l’approvazione definitiva, l’iniziativa legislativa passerà in commissione bilancio per lo stanziamento di 50mila euro complessivi per ogni annualità del triennio 2021-2023.

