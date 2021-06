Le Amministrazioni Comunali di Francavilla Fontana, Ceglie Messapica e Villa Castelli unite per il turismo lento

Giovedì 17 giugno alle ore 18.00 a Castello Imperiali i Sindaci di Francavilla Fontana, Ceglie Messapica e Villa Castelli sottoscriveranno un protocollo d’intesa per l’avvio di una strategia condivisa finalizzata alla promozione del turismo lento.

L’adozione di questo documento è una diretta conseguenza del progetto “La via delle Specchie”, candidato ad un bando di Fondazione “Con il Sud” su iniziativa di CamminaMenti Puglia APS, Le Radici e le Ali Arciragazzi, Tulime onlus, Fiab Villa Castelli Trulli e Olivi secolari, Consulta per la mobilità sostenibile di Ceglie Messapica e in partnership con le tre Amministrazioni Comunali.

Tutti i dettagli relativi al protocollo d’intesa e al progetto “La via delle Specchie” saranno resi noti nel corso dell’incontro.

Interverranno:

Antonello Denuzzo – Sindaco di Francavilla Fontana;

Angelo Palmisano – Sindaco di Ceglie Messapica;

Giovanni Barletta – Sindaco di Villa Castelli;

Vincenzo Intermite – referente del progetto “La via delle Specchie”.

Modererà l’incontro Maria Angelotti, Assessora alla Cultura e al Turismo di Francavilla Fontana.

Il protocollo d’intesa tra i tre Comuni è frutto del lavoro congiunto condotto da Sergio Tatarano, Assessore alla Mobilità Sostenibile di Francavilla Fontana, Antonello Laveneziana, Assessore alla Mobilità Sostenibile e Cultura di Ceglie Messapica, e Maria Siliberto, Assessora al Turismo di Villa Castelli.

La partecipazione alla manifestazione avverrà nel rispetto delle norme per il distanziamento sociale.