Convocazione Consiglio Comunale di Francavilla Fontana

Mercoledì 26 maggio alle ore 8.00 in adunanza di prima convocazione e giovedì 27 maggio alle ore 16.00 in adunanza di seconda convocazione si riunirà in seduta straordinaria nella Sala del Lampadario di Castello Imperiali il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana.

L’Assise cittadina tratterà i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Mozione presentata dai Consiglieri Comunali Adriana Balestra e Luigi Galiano del gruppo consiliare "Francavilla Popolare - Insieme - Lega" e Anna Ferreri del gruppo consiliare "Taurisano Sindaco" per l'individuazione di un terreno, nella disponibilità del Comune di Francavilla Fontana, sul quale costruire il nuovo Istituto Tecnico Industriale;

2. Mozione presentata dai Consiglieri Comunali del gruppo “IDEA per Francavilla” inerente il Piano Urbanistico Generale (PUG);

3. Mozione presentata dal Capogruppo Consiliare “Articolo 9” Cosimo Tardio inerente il Ripristino del Monumento dedicato al Lavoro;

4. “Tari 2021: determinazione numero e scadenza rate” _ Proposta di delibera Consiglio comunale n. 55 del 07/05/2021;

5. “Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale e del canone mercatale - modifica art. 33 comma 1” _ Proposta di delibera Consiglio comunale n. 65 del 20/05/2021;

6. “Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e adozione variante urbanistica al P.D.F. per realizzazione di un’area mercatale ed eventi non conforme alle previsioni dello strumento urbanistico generale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10-11-18-19 del Dpr 327/2001 e art. 12 della L.R. PUGLIA n. 03/2005. Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Avvio della procedura di assoggettabilità a Vas ai sensi dell'art.8 della L.R 44/2012_ Proposta di delibera Consiglio comunale n. 63 del 13/05/2021;

7. “Istituzione consulta per politiche inerenti la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale - Approvazione regolamento” _ Proposta di delibera Consiglio comunale n. 61 del 13/05/2021;

8. “Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett.e - D.Lgs. n.267/2000- Città Estate 2020” _ Proposta di delibera Consiglio comunale n. 41 del 25/03/2021;

9. “Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett.a, D.Lgs. n.267/2000 - Sent.n.380/21 Corte D'Appello di Lecce_ Proposta di delibera Consiglio comunale n. 49 del 20/04/2021;

10. “Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a. D.Lgs. n.267/2000 - Sentenza n.516/2021_ Proposta di delibera Consiglio comunale n. 52 del 30/04/2021;

11. “Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a, D. Lgs. n.267/2000 - Sent. n.548/2021 Tribunale di Brindisi.” _ Proposta di delibera Consiglio comunale n. 53 del 30/04/2021;

12. “Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e) - D.Lgs n. 267/2000 - Ufficio Legale - Differenza parcella” _ Proposta di delibera Consiglio comunale n. 58 del 10/05/2021;

13. “Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a, D. Lgs. n.267/2000 - Sentenza n.615/2021 Giudice di Pace di Brindisi” _ Proposta di delibera Consiglio comunale n. 59 del 13/05/2021.

I lavori del Consiglio Comunale potranno essere seguiti in diretta streaming sul canale youtube del Comune di Francavilla Fontana e in differita radiofonica su Radio85.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci