Il canile di Mesagne tra dissequestro, lavori e prospettive

Siamo partiti ad agosto 2019 attraverso un attento lavoro dell’ufficio lavori pubblici, alla progettazione dei lavori e successivamente a seguito di autorizzazione temporanea di dissequestro da parte delle autorità giudiziarie per procedere alla realizzazione degli stessi, sono stati affidati i lavori per una somma complessiva pari a circa 70 mila euro.

I lavori, per la durata di 90 giorni, si sarebbero dovuti concludere a marzo 2020, ma il lookdown ha bloccato le ditte operanti. La consegna (fine lavori), è quindi avvenuta esattamente l’8 maggio 2020, che è stata seguita da tutti gli adempimenti burocratici e dai primi 3 mesi di collaudo dell'impianto di depurazione conclusi ad agosto.

In particolare, abbiamo fatto fronte ad una serie di problemi consegnateci ai tempi del sequestro, tra i quali l'adeguamento a norma necessario per operare con le dovute autorizzazioni di legge. 1) Abbiamo regolarizzato le concessioni e le autorizzazioni per i pozzi di emungimento esistenti, sanando le violazioni di legge relative alla realizzazione di un pozzo abusivo e ad un pozzo privo delle necessarie autorizzazioni. 2) Abbiamo dotato il canile di un adeguato sistema di depurazione delle acque in modo da dare agli animali acqua potabile secondo quanto previsto dalla legge dove inoltre, le acque emunte per l'abbeveraggio degli animali sono trattate in un impianto di potabilizzazione ad osmosi inversa in grado di abbattere il contenuto salino e la carica batterica e microbiologica. 3) Abbiamo adeguato a norma e potenziato l'impianto di smaltimento delle acque reflue proveniente dalle deiezioni canine in modo da rendere possibile lo smaltimento per sub irrigazione superficiale mediante un processo di digestione aerobica dei reflui. (Questo impianto ci permetterà di risparmiare in un solo anno circa le somme spese per la realizzazione dello stesso). 4) Abbiamo adeguato e riattivato l'impianto di smaltimento delle acque piovane che sono disperse per sub_irrigazione superficiale.

Per ciascuno degli impianti adeguati a norma di legge è stato possibile avvia le dovute e necessarie pratiche autorizzative presso gli enti competenti.

In questi giorni stiamo lavorando sulla progettazione dei lavori strutturali a box del canile sanitario e rifugio. Il progetto a breve termine, prevederà: la sistemazione degli intonaci e pitturazione delle pareti, la sistemazione dei cancelli e recinzioni; il ripristino pavimento; la messa in sicurezza dell’area di sgambamento e le parti comuni della struttura.

Si partirà dal canile sanitario per renderlo il prima possibile operativo così poterlo avere disponibile appena le autorità giudiziarie ci concederanno il dissequestro.

Se potete donare un po' di libertà a queste creature innocenti ma dietro le sbarre, fatelo. Adottate un cane dal canile, lui vi sarà sempre riconoscente sarete in grado di trasformare quegli occhi tristi e pieni di speranza in occhi felici, riconoscenti e fedeli, perché la liberta per loro è un sogno.

Per info e adozioni potete rivolgervi ad una delle due associazioni di volontariato di Mesagne "ANPAV MESAGNE" o "GLI AMICI DI SNOOPY' direttamente attraverso le loro pagine Facebook, oppure contattandomi in privato o recandovi presso il comando di polizia municipale di Mesagne.