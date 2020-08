A Mesagne i monopattini elettrici sfrecciano tra le auto. La dura risposta del comandante Nigro

Anche a Mesagne s'iniziano a vedere i monopattini elettrici. In alcuni casi, guidatori poco inclini al rispetto del Codice della strada, sfrecciano tra le auto rischiando di causare sinistri stradali. Per questi motivi sulla vicenda è intervenuto il comandante della polizia locale, Teodoro Nigro, che ha cercato di informare gli utilizzatori di questo segmento di mobilità al fine di non incorrere in multe salate e sequestro del mezzo.

"Sempre piu attuale e" il tema della sicurezza stradale con riferimento ai monopattini elettrici, veicoli paragonati dalle norme sulla circolazione ai velocipedi, quindi soggetti al rispetto di tutte le norme del codice della strada. Non mancano , inoltre sinistri stradali, anche nella provincia di Brindisi sia nella pubblica via che all interno della viabilita di noti villaggi turistici, con feriti che vedono coivolti proprio I veicoli cosìdetti della micromobilita" elettrica.

Appare opportuno, quindi, intervenire al fine di ricordare ai tanti acquirenti, reali e potenziali, le principali regole di condotta da adottare allorquando si guida principalmente un monopattino dalle caratteristiche elettriche le cui vendite interessano centinaia e centinaia di migliaia di persone.

Le due caratteristiche previste per tale veicolo, cvome stabilito dal ministero degli Interni, sono due: avere una potenza nominale continua non superiore a 0.50 kw ed essere privi di posto sedere in quanto obbligatoriamente destinati alla guida in piedi.

Cio posto gli stessi possono essere guidati se si sono compiuti i 14 anni ad una velocita non superiore ai 25 km.h sulla normale carreggiata e di 6 km.h se in zone pedonali . Si deve circolare in fila indiana o se affiancati non piu di due . Nulla puo trasportarsi . Si deve avere libero l uso delle braccia e delle mani e se bisogna effettuare un attraversamento pedonale va condotto a piedi. Hanno, i monopattini, la precedenza dei veicoli tradizionali a motore scoppio. I cambi di direzione vanno sempre segnalati con le braccia. Mai possono impegnare i marciapiedi di esclusiva fruibilita dei soli pedoni. I conducenti minorenni hanno l'obbligo di indossare il casco protettivo. Mai il conducente può guidare in uno stato di alterazione psico fisico dovuto all'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti. Essendo parificato ad un veicolo le sanzioni previste siano esse principali o accessorie e vanno da un minimo di euro 35,00 ad un massimo di euro 266,00 ovvero il sequestro e la confisca nei casi piu gravi .

Devono, i conducenti, indossare nella guida, mezz'ora dopo il tramonto, il giubbotto o le bretelle rifrangenti ad alta visibilità.

Nel caso di guida di minori la responsabilita è del genitore secondo le regole generali attualmente vigenti. Infine consiglio di acquistare un prodotto assicurativo specifico messo a punto da numerose compagnie per gli eventuali danni ed infortuni che possono, eventualmente, occorrere durante la guida.