GUADALUPI (FDI): L’AMMINISTRAZIONE-ROSSI ELIMINA IL TRASPORTO-ALUNNI, FACENDO PERDERE POSTI DI LAVORO E DANNEGGIANDO LE FAMIGLIE

Sono ormai incalcolabili i danni che il sindaco Riccardo Rossi e la sua Amministrazione stanno provocando alla città di Brindisi. Danni che sarà difficile cancellare anche quando gli elettori spazzeranno via questa pessima esperienza amministrativa.

Uno dei tanti settori in cui si è agito per far danno è quello del trasporto-alunni. Un sindaco che si è sempre dichiarato “vicino alla gente” ha pensato bene di sopprimere questo servizio. Il che determinerà disagi incalcolabili alle famiglie e farà lievitare la dispersione scolastica. Un fatto gravissimo, di cui forse sarebbe opportuno che se ne occupasse anche il Prefetto per le conseguenze sociali che potrà determinare.

A ciò si aggiunga la conseguente perdita di posti di lavoro, visto che per le unità ausiliarie impiegate sui mezzi di trasporto si prospetta la triste realtà del licenziamento. La Società Trasporti Pubblici, infatti, ha già fatto sapere che non potrà farsi carico del problema, tanto più perché dalle casse del Comune ci sarà un minore esborso di 800.000 euro.

A fronte di tutto questo, però, si registra il silenzio del primo cittadino. Non una sola parola, men che meno un incontro con le dirette interessate per individuare soluzioni alternative o per verificare se ci sono i margini per ritirare il provvedimento di soppressione del servizio di trasporto-alunni.

Una ragione in più perché sull’argomento ci sia una dura presa di posizione da parte di tutte le forze politiche.

Pietro Guadalupi – Candidato al Consiglio regionale della Puglia per Fratelli d’Italia