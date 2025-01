OSTUNIteatro: IL 24 GENNAIO IN PROGRAMMA "SHE'S A WOMAN" AL TEATRO PALAZZO ROMA

COMUNE DI OSTUNI

PUGLIA CULTURE



Il 24 gennaio in scena “She’s a woman” al Teatro Palazzo Roma

Prosegue la stagione 2024 - 2025 del Teatro Palazzo Roma di Ostuni a cura del Comune di Ostuni in collaborazione con Puglia Culture. Per la sezione musicale “C’era una nota - storie di musica e di musicisti”, con la direzione artistica di Luca de Gennaro il 24 gennaio (inizio ore 21.00) sarà in scena un tributo a dodici grandi artiste donne che hanno segnato la musica con “She’s a woman” con Ezio Guaitamacchi, Andrea Mirò e Brunella Boschetti. Sempre per la rassegna musicale segue, a febbraio, il 7, (ore 21.00) “Charlie Parker: Bird Lives” con Cochi Ponzoni e Emilio Soana quintet.

