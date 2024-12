“Un Capodanno tra i Castelli”

“Un Capodanno tra Castelli”è la proposta della Associazione Le Colonneper iniziare il nuovo anno all’insegna della cultura con le aperture straordinarie del Castello Alfonsino di Brindisi e il Castello Dentice di Frasso di Carovigno.

Il 1° gennaio 2025, infatti, entrambi i siti saranno accessibili al pubblico per un inizio d’anno ricco di storia e arte.

Il Castello Alfonsino (o Forte a Mare), che sorge in mezzo al mare, aprirà le sue porte con due turni di visita guidata: nella mattinata alle ore 11.30, e nel pomeriggio, l' appuntamento è previsto alle ore 16.

Riaperto al pubblico da pochi giorni, dopo importanti lavori di restauro effettuati dal MiC, il Castello di Brindisi, è un complesso monumentale unico nel suo genere, poiché completamente immerso nelle acque del porto ed estremamente cangiante nelle sue luci e colori, fino ad accendersi di rosso al tramonto (da lì discende il soprannome di “Castello Rosso”) per via del colore caldo delle pietre con le quali è stato costruito. La visita avrà inizio nei pressi del portale manierista, proseguirà lungo l’area della darsena e, dopo aver attraversato l’antemurale cinquecentesco, si farà ingresso negli ambienti interni del Castello Alfonsino.

Il Castello di Carovigno, invece, sarà aperto dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16.30 alle 19.30. Il maniero sidistingue per la peculiare conformazione a triangolo - assunta nel corso del XVI secolo - e la presenza di fortificazioni ai vertici: la torre quadrata, la torre tonda e infine la torre lanceolata, anche detta “a mandorla”. Quest'ultimo torrione fu probabilmente progettato su influenza del famoso architetto militare Francesco di Giorgio Martini, la cui presenza è attestata in Puglia proprio sul finire del XV secolo, per sopraintendere alla costruzione di alcune piazzeforti.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci